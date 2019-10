Trump: Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak

ABD Başkanı Donald J. Trump, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubun ardından yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında geçen toplantıdan sonra gözler yeni açıklamada.

Trump: ”Türkiye’den harika haberler geliyor. Pence ve Pompeo basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtuldu”

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019