Tim Cook: Çin, Corona virüsünü kontrol altına alıyor

İşte durumun farkında olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, virüsün teknoloji sektörü üzerindeki potansiyel etkisi hakkında konuşurken, yatırımcılara ve müşterilerine güven vermek adına açıklamalarda bulundu. Fox Business’a konuşan Cook, iPhone’ların dünyanın her yerinde üretildiğini belirtti ve Çin’in, Corona virüsünü kontrol altına aldığına inandığını kaydetti.

Cook’un açıklamaları şu şekilde:

“Çin’in Corona virüsünü kontrol altına aldığını düşünüyorum. Oradan gelen sayılar her geçen gün daha da aşağı iniyor. Dünyanın her yerinde tedarikçilerimiz var. iPhone dünyanın her yerinde üretiliyor. ABD’den gelen anahtar bileşenlerimiz var, Çin’de anahtar parçalarımız var. Çin’de yapılan parçalara baktığınızda fabrikaları yeniden açtık. Bir şekilde normale dönmenin üçüncü aşamasındayız.”

Apple’ın gelirlerinin azalması bekleniyor:

Çin’de ortaya çıkan salgın nedeniyle, bu ülkeye uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca, Pekin yönetiminin karantina uygulamaları hayatın her alanına yayıldı. Bu da, iPhone satışlarının azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla resmi rakamlara yansıyacak verilerde Apple’ın bu çeyrekteki gayrisafi satış hasılatında bir gerileme bekleniyor.