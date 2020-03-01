Dünya

Tim Cook: Çin, Corona virüsünü kontrol altına alıyor

2 Mart 2020

Corona virüsü salgını, Çin’de üretim yapan Apple’ın satışlarına yansıdı. Şirketin CEO’su Tim Cook, Pekin’in, virüsü kontrol altına aldığına inandığını belirterek, şirketin yatırımcılarını rahatlatmaya çalıştı.

Tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, teknoloji pazarına da sıçradı. Çin’de üretim yapan Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin satış grafikleri, salgın endişesinden etkilendi. Öyle ki, 2020’nin ilk çeyreğinde söz konusu firmaların gelirlerinde düşüş bekleniyor. Apple, şirket üzerindeki kara bulutları dağıtmak için harekete geçti.

Corona virüsü Apple’ın satışlarını etkiledi:

ABD merkezli teknoloji devi Apple’dan yapılan açıklamada, “Satışlarımız beklediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Bu sebeple mart ayına gelindiğinde ön gördüğümüz satış rakamlarına ulaşamayacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi. Öyle ki, 2020’nin ilk çeyreğinde 63-67 milyar dolar bandında ciro hedefleyen şirketin beklentisinde ise yüzde 10’luk bir azalma söz konusu olduğu öngörülüyor.

İşte durumun farkında olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, virüsün teknoloji sektörü üzerindeki potansiyel etkisi hakkında konuşurken, yatırımcılara ve müşterilerine güven vermek adına açıklamalarda bulundu. Fox Business’a konuşan Cook, iPhone’ların dünyanın her yerinde üretildiğini belirtti ve Çin’in, Corona virüsünü kontrol altına aldığına inandığını kaydetti.

Cook’un açıklamaları şu şekilde:

“Çin’in Corona virüsünü kontrol altına aldığını düşünüyorum. Oradan gelen sayılar her geçen gün daha da aşağı iniyor. Dünyanın her yerinde tedarikçilerimiz var. iPhone dünyanın her yerinde üretiliyor. ABD’den gelen anahtar bileşenlerimiz var, Çin’de anahtar parçalarımız var. Çin’de yapılan parçalara baktığınızda fabrikaları yeniden açtık. Bir şekilde normale dönmenin üçüncü aşamasındayız.”

Apple’ın gelirlerinin azalması bekleniyor:

Çin’de ortaya çıkan salgın nedeniyle, bu ülkeye uçak seferleri iptal edildi. Ayrıca, Pekin yönetiminin karantina uygulamaları hayatın her alanına yayıldı. Bu da, iPhone satışlarının azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla resmi rakamlara yansıyacak verilerde Apple’ın bu çeyrekteki gayrisafi satış hasılatında bir gerileme bekleniyor.

Apple’ın, içinde bulunduğumuz Mart ayında iPhone 9’u tanıtacağı özel bir etkinliğe ev sahipliği yapması öngörülüyor. Böylece, ABD merkezli şirketin, orta sınıf akıllı telefon segmentine resmi olarak girmesi bekleniyor. iPhone SE her ne kadar başarılı olsa da, söz konusu firma, Corona virüsü etkisini ortadan kaldırabilecek mi, bekleyip göreceğiz.




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