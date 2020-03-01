Tim Cook: Çin, Corona virüsünü kontrol altına alıyor

Corona virüsü salgını, Çin’de üretim yapan Apple’ın satışlarına yansıdı. Şirketin CEO’su Tim Cook, Pekin’in, virüsü kontrol altına aldığına inandığını belirterek, şirketin yatırımcılarını rahatlatmaya çalıştı.

Tüm dünyaya yayılan Corona virüsü, teknoloji pazarına da sıçradı. Çin’de üretim yapan Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketlerin satış grafikleri, salgın endişesinden etkilendi. Öyle ki, 2020’nin ilk çeyreğinde söz konusu firmaların gelirlerinde düşüş bekleniyor. Apple, şirket üzerindeki kara bulutları dağıtmak için harekete geçti.

Corona virüsü Apple’ın satışlarını etkiledi:

ABD merkezli teknoloji devi Apple’dan yapılan açıklamada, “Satışlarımız beklediğimizden çok daha yavaş ilerliyor. Bu sebeple mart ayına gelindiğinde ön gördüğümüz satış rakamlarına ulaşamayacağımızı düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi. Öyle ki, 2020’nin ilk çeyreğinde 63-67 milyar dolar bandında ciro hedefleyen şirketin beklentisinde ise yüzde 10’luk bir azalma söz konusu olduğu öngörülüyor.