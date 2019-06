TAYLAND (Phuket)

İki hafta önce Şirince GEZİyorum yazı dizimde yazmaya başladığım TAYLAND gezi notlarımda önce Bangkok geçen hafta ise Pattaya idi. Bu hafta gezimize kaldığımız yerden devam ederek Phuket ve çevresindeki adaları dolaşacağız.

Phuket’in, Thai dilinde kelime anlamı ‘kristal dağ’ demektir. Adanın eski ismi ise ‘Thalang’dı. Phuket adası Andaman Denizine bakan Tayland’ın güney batısında yer alır. Bangkok’ dan uzaklığı ise 860 kmdir. Bu ada Tayland’ın en büyük ve en bilinen adasıdır. Ayrıca, Tayland’a bir köprü ile bağlanmıştır. Sarassin Köprüsünün uzunluğu 660 metredir. Ada, tropikal bitki örtüsü yanı sıra beyaz kumsalları, ünlü Buda tapınağı ve lüks otelleri yanı sıra eğlencesi ile bir tatil cennetidir. Adanın başkenti adayla ayni ismi taşıyan ‘Phuket’ şehridir. Bu yer, balayı çiftleri yanı sıra farklı yaş guruplarından gelen turistlerin Asya kıtasındaki destinasyonlarının başında gelmektedir. Tayland’ın en doğusunda bulunan Phuket (HKK) Havalimanı ülkenin 3.cü ve en yoğun olan havalimanıdır. Bir iç hat ve bir de dış hat olmak üzere toplam iki pisti olan bu alana 50 farklı havayolu ile yılda 11.2 milyon turist uçmaktadır. Bu havalimanına günde 70 -75 arası direk seferle haftada 470 civarı uçuş yapılmaktadır. Bangkok -Phuket arası yapılan uçuşlarda erken rezervasyon kampanyası ile gidiş dönüş 50USD ‘e uçak bileti almanız mümkündür. Bangkok havalimanından 1 saat 15 dakika süren rahat bir uçuş sonrası adaya varmıştık. Bizi alanda bekleyen rehberimiz eşliğinde otobüsümüz ile şehir merkezine doğru yol alırken ‘Turizm Polisi’ olarak çalışan görevlilerin yoğun bir şekilde denetim yaptıkları dikkatimi çekmişti. Nitekim ilerleyen günlerde bizim aracımız da yerel rehber, yerel acente ve araç evrakları denetlenerek bu denetimden geçmişti. Phuket ’i en iyi gezmenin yollarından biri bizlerinde yaptığı gibi paket turlardır. Böylece nereye gideceğinizi çok önceden bilmiş olursunuz. Adada tüm Tayland ‘da olduğu gibi Thai dili konuşulmakta olup para birimi Baht’tır.(TBH) Döviz büroları yoğun olarak adanın hemen hemen her yerine dağılmış durumdadır.

Phuket’de gezilecek yerler

Phuket’te Patong Beach, Kata Beach, Karon Beach gibi birbirinden güzel ada genelinde 42 plaj vardır. Bu plajlarda dilerseniz kumun ve denizin tadını çıkarıp gün boyunca yüzebilir veya palmiye ağaçları altında sahilde güneşlenebilirsiniz. Tayland için en ideal dönem Kasım – Şubat aylarıdır. Tropikal bir iklime sahip olan bu adada yağmur geçişleri bu dönemde çok kısa sürmektedir. Phuket’in çevresinde irili ufaklı olmak üzere birbirinden güzel bir o kadar da temiz olan adalar vardır. Bu adalara Phuket’ ten sürat tekneleri ile 1.5 saatte gidilir. Bir başka alternatifiniz ise bu yolculuğu daha keyif alarak kanu şeklinde ancak biraz daha büyük ve ağır seyreden yerel teknelerle yapabilirsiniz. Birbirinden güzel olan bu adalar arasında James Bond, Phi Phi, Koh Pay adaları en çok ziyaret edilenlerdir.

Phi Phi Adası: Tayland’ın en popüler adalarından biri olup özellikle de dalış sporları için idealdir. Phi Phi adasında denize girdiğiniz zaman etrafınızın rengarenk birbirinden güzel balıklar ile çevrili olduğunu ve her kulaç atışınızda onlarla dip dibe olduğunuzu hissedersiniz. 2000 yılında başrolünü Leonardo Di Capri ‘nin oynadığı ‘The Beach’ (Kumsal) adlı filim adadaki Maya Koyunda çekilmişti. Bu adaya gitmek için Ton Sai Limanından yapılan ulaşımın maliyeti daha düşüktür. Pek çok kişi özel tekneler yerine bu şekilde seyahat etmeyi tercih eder. Phuket’ de eğer bu tura dolunaya denk gelen günlerde çıkmışsanız med-cezir i bariz bir şekilde yaşarsınız. Deniz suları bu dönemde saat 16.00 civarında çekilmeye başlar. Nitekim de kaptanımız acele davranmamız gerektiğini ve risk edemeyeceğini bize tekneden ayrılmadan bizi ikaz etmişti. Belirtilen saatte biz tekne ile koydan ayrılırken arkamıza baktığımızda inanılmaz hızla denizin çekilerek neredeyse teknemizin kuma saplanacağını hayretle içinde izledik. Her dolunayın ilk günü adada sarı turuncu çiçekler ve sepetlerin içine tütsüler yerleştirilip mumlar yakılır. Bu sepetler daha sonra suya bırakılarak dilekler tutulur. İnanılmaz görsellikteki bu kutlamalar turistlerin beğenisini kazanmaktadır.

Koh Samui Adası: Bu ada, Phuket adasından sonra ikinci büyüklükte olan bir adadır. Koh Samui adasının nüfusu 63 bin civarında olup bu bölgeye gelen turistlerin ilgi odağıdır. Geçtiğimiz yıl bu adaya gelen turist sayısı 1.5 milyon civarındaydı. Adayı dilerseniz günü birlik turlara katılarak veya bu adada konaklayarak gezebilirsiniz. Palmiye ve Hindistan cevizi ağaçları ile kaplı olan kumlu sahilleri adayı vazgeçilmez kılmaktadır. Adada 1972 yılında kayalık üzerine bir Buda heykeli inşa edilmiştir. Bu heykelin yüksekliği ise 12 metredir.

Khao Phinkan Adası: Tayland’ın kuzey doğusunda yer alan bu adanın adı pek çok turist tarafından ‘James Bond’ adası olarak bilinir. 1974 yılında ‘The Man With Golden Gun’ (Altın Tabancalı Adam) filminin çekimleri bu adada yapılmıştır. Bu bölgede bulunan kayalıkların bir kısmı kireç taşından olup bazı kayalıklar 300 metreye kadar yükselmektedir. Bu kayaların etrafı ise muhteşem ormanlarla çevrili olup ağaçların üzerinde gezinen maymunlarla doludur. Rehberimiz maymunlarla ilgili bizi ikaz etmiştir. Onların elimizdeki yiyecekleri almak için saldırabileceklerinden dikkatli olmamızı istemişti. Adada Müslüman köyü olarak bilinen ‘Panyee’ bir başka gezilecek yerdir.

Sabahleyin sahillerde olan insanlar geceleyin havanın kararması ile sokaklara dökülürler. Bang -La Road gece hayatının yaşandığı yerlerden sadece bir tanesidir. Burada dolaşırken evcilleştirilmiş olan maymunlarla resim çektirebilirsiniz. En çok eğlencenin olduğu yer ise Soi Bangla adasıdır. Phuket’ in her yerinde olduğu gibi burada da go- go barlar, akıl almaz şovlar ve gece kulüpleri eğlenmek isteyenlerin vazgeçilmezidir. Phuket adasındaki tüm kumsalların kendi içerisinde eğlence merkezleri vardır. O nedenledir ki aslında eğlence için fazla uzağa gitmenize de gerek yoktur. Bang ’la Caddesinde dolaşırken açık havada kurulu direkler üzerinde birbirinden güzel kızların direk dansı yaptıklarını görürsünüz. Bu yerlere gitmek için dolmuş olarak çalışan üstü branda ile örtülü pick up vana, tuk tuk veya motosiklet taksilere binmeniz yeterlidir.

Fantasia Show, açık havada izlenen muhteşem şovlardır. Sahne dekorları, efektler ve ‘lady boy’ların gösterileri müthiştir.

Bizler Phuket’te bulunduğumuz süre içerisinde fil safarisine de katılmıştık. Filin üzerine yerleştirilen 2li otuma yerlerine çıkmak için önce filler merdiven yanına yaklaşıyor sonra sıradaki 2 kişi fil sırtına biniyor. Önceden satın almış olduğunuz muzları yol boyunca file yedirebilirsiniz. Ancak siz davranana kadar muzun kokusunu alan fil hortumunu arkaya çevirerek sizin çantanızı karıştırıp muzlara ulaşmaya çalışır. Zevkli olan fil safarisini denemenizi tavsiye ederim.

Tayland’ın Bangkok, Pattaya şehirlerinde gezerken gördüğümüz masaj salonları burada da yoğun olarak bulunur. Thai masajı oldukça sert bir masajdır. Bunun yerine farklı aromalı yağlarla daha yumuşak bir masaj yaptırabilirsiniz. 1 saatlik masajın fiyatı 5USD’dir.

Phuket’de ne yenir:

Thai, Japon, Çin mutfaklarının yanı sıra adada İtalyan, Fransız yemekleri de bulmanız mümkündür. Pek tabii ki siz ben alıştığım dışında yemek yiyemem illa da Türk mutfağı istiyorum diyorsanız adada Türk restoranı da vardır. Genelleme yapacak olursam uygun fiyatlı restoranlar adanın sahil kenarına dağılmıştır. Yerel yemekler arasında Hor Mok (balık köftesi), Tom Yung Koong (Hindistan cevizi sütü ile yapılan tavuk çorbası) veya karides, balık midye gibi deniz ürünlerini yerel soslarla tatlandırılmış olarak yiyebilirsiniz. Porsiyonlar hem büyük olup doyurucu hem de fiyatlar çok uygundur.2 kişilik bir aile iyi bir restoranda deniz ürünleri menüsünü ana yemek seçip içecek olarak yerel bira içerse toplam ödeyeceği rakam 12USD civarıdır. Yerel restoranlar arasında ‘Thong Dee The Kathu’,’ Butterfly Restoran’ yanı sıra Türk restoranına da uğramak isterseniz Phuket’de ‘Kataturk Turk Restoranı’ nı size tavsiye ederim.

Phuket’te nerede kalınır

Phuket’de erken rezervasyon kampanyası ile çok uygun fiyata oteller bulabilirsiniz. Genelde 3* oteller 30 USD, 5* oteller oda kahvaltı olarak 2 kişilik odada gecelik 120 USD arasında farklılık göstermektedir. Bu oteller arasında ‘The Marina Phuket Hotel’, ‘Thavorn Beach Village Resort &Spa Hotel’ini sayabilirim. Eğer daha uzun süreli uygun fiyata kalacak yer arıyorsanız o zaman kısa dönemlik kiralık oda veya dairelere bakmanızı tavsiye ederim.

Phuket’ten ne alınır

‘Bangla RoadShopping Mall’da 200 dükkan var. Bu dükkanlar sabah 11.00 akşam 22.00 arası açıktır. Hediyelik eşyalar arasında ipek giysiler ve şallar, inci takılar, çantalar, batik, spa ürünleri yanı sıra ağrıya iyi gelen ‘tiger balm’ alabilirsiniz. Outletlerin yanı sıra alışverişlerinizi sokak aralarında kurulan açık pazarlardan da çok uygun fiyatlara yapabilirsiniz.

Bu haftaki yazı dizimle Tayland gezimizi de burada noktalamış olduk. Eğer siz henüz bu ülkeyi ziyaret etmemişseniz bir sonraki tatilinizi bu ülkede geçirmek için programınıza dahil edebilirsiniz.

Haftaya bir başka Şirin’ce GEZİyorum’da buluşuncaya kadar sağlıkla kalın…..