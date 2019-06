TAYLAND (Pattaya)

Geçen hafta sizlere Şubat ayında Tayland’ın başkenti Bangkok ile başlayan yazı dizimle ilgili gezi notlarımı aktarmıştım. Kıbrıs’ın kışından uzaklaşıp 29-30 derece arasında seyreden hava sıcaklığında Bangkok’tan yola çıkıp bu hafta ülkenin bir başka şehrine gidiyoruz. Bu şehir Bangkok’un 160 km güney doğusunda Tayland körfezi kıyısında bulunan PATTAYA’ dır.

Şehrin kelime anlamı, “Güney Batı Muson Rüzgarı” demektir. Bangkok’ dan Pattaya’ ya otobüs yolculuğu takriben 1.5 saat sürmüştü. Ancak biz bu şehre gelmeden güzergahımız üzerinde bulunan mücevher fabrikasını ziyaret etmiştik. Bu devasa bina içerisinde Tayland’da çıkan safir, yakut ve inci gibi değerli taşların önce nasıl işlendiğini daha sonra ise bina içerisindeki üst katlarda takıların satışlarının yapıldığı yeri gezip görmüştük. Gurup arkadaşlarım gibi ben de uygun fiyata olan incilerden kendime bir set satın almıştım. Buradan aldığınız tüm ürünlere sertifika da verilmektedir.

Pattaya, 1950’lerin sonlarına kadar küçük bir balıkçı köyü idi. Ancak 1964 yılı sonrası Vietnam savaşına katılan Amerikan askerlerinin şehri bir dinlenme mekanı olarak kullanmaya başlamasıyla şehir büyümeye başlamıştır. Günümüzde Pattaya’ nın nüfusu 107 bin civarındadır. Şehir içindeki trafikte motosikletlerin yanı sıra dolmuşlar da vardır. Sakın aklınıza Kıbrıs’taki gibi dolmuşlar gelmesin. Bunlar mavi renkte arkası açık pick up vanlardır. Ön koltukta aracın sağ tarafında şoför aracı kullanır arkada ise karşılıklı olarak sağ ve sol tarafta iki sıra koltuk vardır. Arkada kapısı olmayan bu dolmuşlara yolcular araca oradan inip binmektedirler. Şehir içindeki bu dolmuşların belirli bir durakları yoktur. Her an her yerde indi-bindi yapabilirsiniz. Bu araçların şehir içi tarifeleri ise sabit ücret olup sadece 10TBH’dır.(2 TL gibi)

Pattaya’da gezilecek yerler:

Million Year Stone Park: Timsahlarıyla ünlü Tayland’da bulunan yüzlerce timsah çiftlikleri içinde en ilgi çekici ve en güzeli olan parktır. Bu park 1992 yılında 70 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. Çevresi orijinal volkanik taşlar ve kayalar ile donatılmış olan Million Year Stone Park içerisinde yüzlerce timsah görebilirsiniz. Akıl almaz şovların yapıldığı Timsah şovlarını ağzınız açık izlersiniz. Bizler de tiyatro şeklinde sıralanmış olan timsah parkında yerimizi alıp bu şovlardan birini izledik. Bana göre bu gösterinin en ilginç yanı timsahın ağzını iki elleri ile açıp şovmenin başını timsahın ağzına koyup dakikalarca öyle kalan gösterisiydi. İlginç ve bir o kadarda tehlikeli olan bu gösteri sonrası orada bulunan görevliye şimdiye kadar gösteri sırasında yaralananın olup olmadığını sormuştum. Uzun zamandır yapılan bu gösterilerde şimdiye kadar sadece 4 kişi yaralandığı için başarılı olduklarına inanıyorlardı. Gösteri sonrası oradaki bir yetkiliden aldığım bilgiye göre bu riskli gösterinin herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesinin altındaki nedenin gösteri öncesinde timsahların gözlerine idrar dökülmesiydi. Dökülen idrar timsahın gözlerini geçici olarak yaktığı için sersemlemiş olan timsahların tehlike oranını azaltmaktadır. Tabii ki istisnai durumlar hariç…. 70 dönüm üzerine kurulmuş olan bu parkta ayrıca filler, yavrusu ile resim çektirebileceğiniz kaplanlar, harika bir botanik bahçe ve küçük bir de hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Burada bulunan fillerle dilerseniz park içerisinde gezinti de yapabilirsiniz. Filin sırtına çıkmak için iskele gibi yere merdivenlerden çıkıyorsunuz. Fil de yanınıza yaklaşınca sırada bekleyen 2 kişiyi alıp 20-30 dakika süren bir gezi yapıyorsunuz. Fırsatınızı değerlendirip fil sırtında gezinti yapmanızı tavsiye ederim.

Nong Nooch Tropik Bahçesi: Bu bahçe, Tayland’da yıllarca en iyi düzenlenmiş bahçe ödülünü almıştır. 2.4 kilometrelik bir alana kurulan tropik bir bahçedir. 1954 yılında bu projeye başlanırken sadece meyve ağaçlarının dikilmesi düşünülmüştü. Ancak daha sonraki yıllarda proje tamamen değiştirilerek tropik bir bahçeye dönüştürüldü. Nong Nooch Tropik Bahçe içerisinde rengarenk bougainvillea (begonvil), plumeria (fitne), passiflora(saat çiçeği) gibi bizlerin saksılarda özenle baktığımız rengarenk orkide çeşitleri de bahçede geniş alana yayılmıştır. Bir yağlıboya peyzajını andıran bu muhteşem bahçenin her yerini gezip fotoğraf çekmek isteyeceksiniz. Bahçe içerisinde Thai kültürünü tanıtan bir de şov yapılmaktadır. Thai dansları sonrası tarihi savaşların canlandırmasını izledikten sonra ikinci bolümde ise harika bir gösteri ile filler karşınızda olacaktır. Bu gösteri sırasında bir bakmışsınız ki filler aralarında paslaşarak futbol oynuyorlar veya bir müşteriye berber gibi davranıp ona sakal tıraşı bile yapıyorlar. Bu büyülü tropikal bahçe içerisinde 2 restoran, 1 küçük hayvanat bahçesi ve yüzme havuzu da vardır. Rehber eşliğinde yapılan bu turun ücreti ise takriben 40 USD’ dir.

Mercan Adası Turu: Palmiye ağaçları ile kaplı Pattaya sahillerindeki sürat tekneleri ile pırıl pırıl turkuaz sularda yüzebileceğiniz Mercan Adasına gidiliyor. Yemekli olan bu turun fiyatı ise 50USD’dir.

Rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak için en uygun sahiller Pattaya’ da bulunur. Burada ayrıca jet-ski ve paraşüt gibi farklı su sporları yanında dalış sporları da yapabilirsiniz.

Haad Jomtien Plajı: Pattaya’ nın yaklaşık 2 km güneyinde olan bu sahilde lüks otellerin bulunur. Burayı tercih edenler genelde çocuklu ailelerdir.

Dongtan Plajı: Haad Jomtien’ in kuzey ucunda bulunan bu kumsal daha çok gay- lezbiyen turistler tarafından tercih edilmektedir.

Tayland’da çocuklar ailelerine maddi olarak destek olmak zorundadırlar. Ülkenin kırsal kesiminde yaşayan genç kız veya kadınlar ailelerine destek olmak için fuhuş sektöründedirler. Onlar için utanılacak bir durum değil tam tersi kendi ve ailelerinin geçimlerine katkı sağladıklarından yaptıkları iş gurur vericidir. Pattaya, daha çok seks turizmi ile özdeşleşmiş durumda olup ilk temelleri Vietnam savaşı sırasında atılmıştı. Şehirde seks sektörü geçen yıllar içerisinde büyümüş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Bir kafede oturmuş kahvenizi yudumlarken yanınızda tekerlekli sandalye ile geçen 80 yaşındaki turistin kucağında 18 yaşında bir yerli kız görebilirsiniz. Pattaya gece hayatı, merkezi trafiğe kapalı olan ünlü ‘Walking Street’(Yürüyüş Yolu) üzerindedir. Burada yüzlerce bar, disko, kulüp ve kabare ülkeye gelen turistlerle dolup taşmaktadır.

Alcazar Show: Pattaya’da ‘Lido’ veya ‘Moulin Rouge’ tarzındaki bu özel kabare şovunda kostümleriyle birbirinden esnek hareketli ve uyumlu dansçıları, ışık ve ses sistemleriyle inanılmaz sahne dekorlarına ek olarak görsel şöleni izleyeceğiniz bir gösteridir. Eğer dilerseniz şov sonrası kulise geçip sanatçılarla resim de çektirebilirsiniz. Ama işte sizi burada bir sürpriz bekliyor! Şovun başından beri hayret ile izlediğiniz bu dansçıların çoğu kadın kılığında olan ‘Leydi Boy’ lardan başkası değildir. Yine kültürlerinde erkeklerin kadın kılığına girerek dans etmesi sanat icra ettiklerinden onlar için hiçte utanılacak veya yadırganacak bir durum değildir.

Masaj Salonları: Her sokakta bulunan onlarca masaj salonları şehri gezerken sakın sizi şaşırtmasın. Bu salonlara gidip çeşitli aromatik bitkilerden ve yağların karışımıyla yapılan ayak masajı yaptırmanızı tavsiye ederim. Günün sonunda rahatlamış ve dinlenmiş olursunuz. Bu masajların 30 dakikalık fiyatları 100-150TBH (3-5USD) arasında değişmektedir. Full vücut masajı istiyorsanız bunların en güvenli olanları pek tabii ki yine çok uygun fiyatlara yaptırabileceğiniz otelinizdeki masaj salonlarıdır.

Pattaya’da yemek nerede yenir

Pattaya’da; Thai, Hint, İtalyan ve Japon restoranları yanı sıra Dünya mutfaklarının en güzel örneklerinin bulunabileceği her bütçeye hitap eden yüzlerce restoran var. Çok sayıda deniz ürünü restoranının bulunduğu yer ‘Walking Street’tir. I. sınıf restoranlar arasında ‘Caprice Restaurant Bar’ deniz mahsüllerinin vazgeçilmez adresidir.’ Garden Cafe Restaurant at Avani Pattaya’ ise yer ve ambiyansı bakımından aranılan restoranlardandır.

Pattaya’da nerede kalınır

Pattaya’ da pek çok otel alternatifi vardır. Bunlar 5* otellerden apart otellere varıncaya kadar misafirlerini ağırlamak için adeta birbirleriyle yarış halinde olan tesislerdir. Pattaya ‘da bulunan oteller Avrupa otelleri ile kıyaslanamayacak kadar ucuz ve kalitelidir. Bu oteller arasında ‘Centara Grand Mirage Beach Resort’(5*), ‘Siyam Bayshore Hotel’ (5*), ‘Ibis Hotel Pattaya’(4*) sayabiliriz. Bu otellerin gecelik iki kişilik odada oda kahvaltı fiyatları 35-90USD arasında dönemine göre değişkenlik göstermektedir.

2000-2015 yıllarını kapsayan dünya genelindeki istatistiklerde Dünya Turizminde en çok ziyaret edilen 10 ülke arasında Tayland 29.1 milyon turist ile ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. Yine aynı dönemler arasında turizm ile ülkeye gelen gelir 38.4 milyon USD idi. Bu rakamları bölgeye göre dağıtacak olursak Pattaya’ ya gelen turist sayısı 5 milyondur. Bu rakam 107 bin civarındaki bir şehir için hiç de küçümsenecek gibi değildir.

Haftaya Tayland gezimizin son durağı olan Phuket ve adaları kapsayan yazı dizimde buluşuncaya kadar sağlık ve esen kalın….