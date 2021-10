Tatar New York harcamalarını Akıncı dönemiyle kıyasladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “New York’ta Akıncı’nın harcadığı miktarla, bizim harcadığımız miktar arasında fark yoktur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları çerçevesinde yapılan harcamalarla ilgili yapılan eleştirilere yönelik olarak bugün gerçekleştirdiği bir kabulü sırasında şunları kaydetti:

“Bir devlet başkanı bir yere gideceğinde, bunun hesabı yapılır. Ben de minimum düzeyde 6 kişi ile gittim. 4’üncü Cumhurbaşkanı Sn. Mustafa Akıncı da bir önceki New York temaslarına 10 kişi ile gitmişti. Ben hiçbir zaman böyle bir konuyu Akıncı döneminde dile getirmedim. Çünkü bu bir devlet meselesidir. Yıllardan beridir kalınan aynı otelde biz de kaldık. Aynı masraflar yapıldı. Aynı biletler kesildi. Benim birkaç gün daha kalma durumum oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine BM Genel Kurulu’ndan önce gerçekleşen Türkevi açılışında orada olmam gerekiyordu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Temmuz’da görüştüm. Guterres, tüm temaslar bittikten sonra gayrıresmi üçlü yemeğin 27 Temmuz’da düzenlenmesini uygun gördü. O bakımdan bizim 2 gün daha orada kalmamız gerekti. Buna rağmen New York’ta Akıncı’nın harcadığı miktarla, bizim harcadığımız miktar arasında fark yoktur.”