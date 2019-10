Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları açıklandı

Sivil Hizmet Görevlisi sınav sonuçları Resmi Gazetede yayınlanarak açıklandı… IV. Derece Teknisyen Hizmetleri Sınıfı (Bilgisayar Operatörü) alımı iç.in başvuruda bulunan müracaatçılara 30 Eylül 2019 tarihinde yanşma sınavı uygulamalı bölümü yapılmıştır. Sınav sonuç bilgileri aşağıdaki gibidir…

POLis GENEL MODORLÜGÜ

SiViL HiZMET GÖREVLiSi ALIMI UYGULAMALl YARIŞMA SINAVI SONUÇ LiSTESI

S. No. Kimlik No. isim Soyisim Puan Sonuç

1 231727 Mehmet DOLMACI 97,08 GEÇTI

2 232250 Ayşe ÇAKLI GÖKTAŞ 90,78 GEÇTi

3 232947 Çağkan KORHAN 96,15 GEÇTi

4 233156 Ali BEYOGLU 93,05 GEÇTi

5 233232 Hacer KAYA 86,16 GEÇTi

6 233292 Cem DARIK 95,47 GEÇTI

7 233293 Huriye SONERMAN 93,62 GEÇTI

8 233327 Resa BUDAK 95,93 GEÇTI

9 233644 Zeka Bu~ra KORAL 87,50 GEÇTI

10 233677 Ali KÖMLEK 88,87 GEÇTI

11 234363 Melih VOLKAN 91,29 GEÇTi

12 234494 Me !isa BASRI O~ LU 91,37 GEÇTI

13 234614 Ayşe BEKLER 94,27 GEÇTI

14 235227 Gün ay BIŞMIŞ 91,42 GEÇ11

15 235509 Mukaddes KOL CU 84,54 GEÇTI

16 235526 Volkan MAZLUM 78,89 GEÇTI

17 235904 E da SöZ CÜ 93,05 GEÇTI

18 236226 Temay ERTUNA 79,06 GEÇTI

19 23631{) Iş ıl MERT EL 82,69 ·GEÇTI

20 237074 Uğur Zafer DEMIR 89,35 GEÇTI

21 237222 i sm et TUGBEY 86,22 GEÇTI

22 237243 Hasan NALBANT 69,72 GEÇTI

23 237490 Fethi Mahmut MUTLU 92,89 GEÇTI

24 237593 Ticen GÖKMAN 86,95 GEÇ~

25 237615 Ayşe KOÇERO 89,80 GEÇTi

26 237798 Mehmet Fatih YILDfRIM 80ı03 GEÇTi

27 237809 Fikriye YILMAZ 96,08 GEÇTi

28 237895 Ahmet ALTUN 80,48 GEÇTI

29 238023 Mehmet BAYRAKTAR 95,32 GEÇTI

30 238294 Aykut YURTCAN 59,82 GEÇTI

31 238389 Hüseyin Özgül BOSTANCI 64,57 GEÇTI

32 238480 Semge GÖRGÜN 92,30 GEÇTI

33 238649• C eren EMMIOGLU 61!47 GEÇTI

34 238840 Hakan ÇAGLIYAN 90,71 GEÇTI

35 239275 Cankut CA NAR 84ı79 GEÇTI

36 239575 Hakan TÜRE 92,37 GEÇ Tt

37 240225 Munise ORHANOGULLARI 69,20 GEÇTi

38 240599 Özgür MÜJDE 95,15 GEÇTI

39 240817 Seli h YILDIZ 69,88 GEÇTI

40 240827 Pembe TUNÇ 91,53 GEÇTI

41 241192 Ali Sercan OZDOGDU 95,30 GEÇTi

42 241433 Melda KUŞ CU 88ı85 GEÇTf

43 241.498 Sev il PAŞA 96,13 GEÇ Tl

44 241589 Cem GÖKDEL 89,92 GEÇTI

45 241931 Enver Cankan ARAR 97,30 GEÇTi

46 242346 Fikret SEKIZLER 78,35 GEÇTI

47 242588 Öznur TÜRK 85,92 GEÇTi

48 242597 Ersal ŞANLIDAG 90,90 GEÇTi

49 242726 Ali KAMALI 79,67 GEÇTI

50 242750 Gözde DOGRUÖZ 80,51 GEÇTI

51 242952 Yeşim KALAYCIOGLU 86,82 GEÇTi

52 243153 lbrahim ÜRER 95,15 GEÇTI

53 243162 Gcınçer TEY ARECIOGLU 91,42 GEÇTI

54 243213 Gizem KOÇ 92,42 GEÇTI

55 243513 Zehra HAZER ÖZPAŞA 94,34 GEÇTI

56 244069 Ahmet HOROZ 84,52 GEÇTI

57 244350 Hasan ANKARAU 79:77 GEÇTI

58 245012 In al DAGU 93,80 GEÇTI

59 245193 Ortunç ÖZBAYLI 88,00 GEÇTI

60 245774 Öz dOn ALMOLLA 88,30 GEÇTI

61 245n7 Ahmet ALTUN 90,37 GEÇTI

62 246122 ibrahim ÇA~OGLU 88,07 GEÇTI

63 246125 Haseyin HÜSEYINOGLULARI 94,97 GEÇTI

64 246170 lbrahim KARA EL 92,75 GEÇTI

65 246621 Tahir KILIÇ 82,52 GEÇTI

66 246628 Fa tma GÖKALP 97,13 GEÇTI

67 246748 La den AYDJNER 92,41 GEÇTI

68 246832 Bahire BAYRAKTAR 93,95 GEÇil

69 246844 Nizarnettin BORA 82,30 GEÇTi

70 246891 Pe ri m PAŞA 95,03 GEÇTi

71 247045 Yakup DEPREM 93,34 GEÇTi

72 247123 Dere n AGDELEN 97,15 GEÇTI

73 247554 Ce ren GÜRGÖZE 96,91 GEÇTi

74 247660 Göksel BABAYID 80,15 GEÇTi

75 247714 Necmi ŞIRIN 92,92 GEÇTI

76 248058 Zihni ÖZÇETiNER 89,41 GEÇTI

77 248814 Osman ÇELiK 91,32 GEÇTI

78 248828 Olgun CANI K 86,01 GEÇTi

79 248876 Alper ÖZ KUL 94,21 GEÇTi

80 249031 Hasan BENGISOY 69,29 GEÇTI

81 249131 Mehmet ADAK 90,17 GEÇTJ

82 249512 Murat ERBiL 85,49 GEÇTi

83 249754 özgon AYDINTAN 90,00 GEÇTI

84 249804 N. azlı DERE Cl 92,93 GEÇTI

85 250043 Melis VEYSAL 89,37 GEÇTI

86 250153 Songol KORKMAZ 95,89 GEÇTI

87 250158 Tuncay ŞAHiNLER 93,15 GEÇTI

88 250331 Kobra SARi 75,03 GEÇTI

89 250467 Gün ay ŞENOCAKLI 97,08 GEÇTI

90 250614 Ayşe DEVELIOGLU 87,14 GEÇT(

91 250615 Doğuş ERZEN 89AO GEÇTI

92 250772 Zeynep Sinem KESER 70,24 GEÇTI

93 250846 Ka an PARGAN KATILMADI

94 250866 Süleyman SAHADIR 92,11 GEÇTI

95 250951 Hattce TALU~ 95,27 GEÇTI

96 251081 lmren ÇERKEZEL 81,03 GEÇTI

97 251142 Sabahİnnur ÇAKIR 82,95 GEÇTI

98 251445 Mutlu GENÇ 84,54 GEÇTI

99 251506 Asya ÖMÜRLÜ 83.,73 GEÇTI

100 251914 Yeşim ELAGÖZ 88,35 GEÇTI

101 251935 Kemal KOÇAK 89,87 GEÇTJ

102 252470 lbrahim ŞENER 93,00 GEÇTI

103 252478 Erdotjan DÖREN 94,95 GEÇTi

104 252839 ibrahlm BORACI 88ı55 GEÇTi

105 252841 Simden ÇAPKIN 95,08 GEÇTI

. 106 253256 Salih AVCI 77,92 GEÇTI

107 253319 Mehmet Ş EM ET 93,17 GEÇTI

108 253378 Ahmet BAYIR 88,35 GEÇT1

109 253430 Özgün DULAKLI 97,20 GEÇTI

110 253508 Gü lee DAGCI 95,30 GEÇTI

111 253642 Yılmaz VAiZOGLU 95!13 GEÇTI

112 253725 Zalihe KARAGiL 90134 GEÇTI

113 253769 Bulut ŞAHMARAN 96,37 GEÇTI

114 254539 Sev ll ay PAMUK 92,42 GEÇTI

115 254592 Meftem BAŞARAN 96,13 GEÇTi

116 254637 Tanyel CANALP 77,63 GEÇTi

117 254725 Kemal KARAMANSOYLU 60,59 GEÇTi

118 254855 E ray MAVi 97,00 GEÇTI

119 254911 Rahime ÇAKAN 95,20 GEÇTi

120 254942 Hüseyin TAKAR 91,65 GEÇTi

121 255776 Izlem MAN YE RA 95,08 GEÇTi

122 255842 Seli n ÖZER 93,95 GEÇTi

123 255912 Emine YUSUFOGLU 94,08 GEÇTi

124 256099 Kudret YERLI 95,37 GEÇTI

125 256139 Seyit ÇORBA 95198 GEÇTi

126 256616 Mehmet ARSLAN 93,15 GEÇTi

127 257048 Birtan BAŞARAN 91,82 GEÇTi

128 257417 Ali ÇETINKAYA 95A3 GEÇTi

129 257444 Sud e fNCIRLILi 62,86 GEÇTI

130 257787 Okan M AMA U 93,55 GEÇTI

131 258280 Seli n ATAMER 86,65 GEÇTI

132 258645 Laden RUSO 82,48 GEÇTi

133 258914 Oğuzhan TOPRil 93,05 GEÇTI

134 259252 Müşra ÇAP UK 90,30 GEÇTI

135 259662 Özgon TOPKAYALl 92,45 GEÇTi

136 259731 lkbal YÜCEL 88,47 GEÇTI

137 259927 Seval TOSUNLAR 88,30 GEÇTI

138 259965 Ali KURTOGLU 77,24 GEÇTi

139 260097 Nezaket ŞADIRVAN 94,05 GEÇTI

140 260168 Rehifa KHAN 89,05 GEÇTI

141 260597 B use GÜLKÖSE 89107 GEÇTI

142 260683 Son ay YAMAN 95,51 GEÇTi

143 260828 seıçuk GÜNERI 96,44 GEÇTI

144 260907 Ersal HAF!Z 89,60 GEÇTi

145 261473 Damla TOP AL 92.22 GEÇTI

146 261719 Cerem KÜÇÜKOGLU 86,39 GEÇTi

147 261809 Leyla KiLiS 94.40 GEÇ li

148 261917 OnurTamer OKTAR 94,46 GEÇTi

149 261936 Merve ·ALPMUT KATILMADI

150 262136 Yaren GÜLMEZ 92,17 GEÇTi

151 262237 Funda ULUDAGLI 70,07 GEÇTI

152 262249 Ya ren IGDEMiR 86,24 GEÇTI

153 262326 Ildeniz KANLI 94,78 GEÇTI

154 262540 M eli sa TAŞOGLU 92,90 GEÇTI

155 262962 Emine Ece ERDEM 96,37 GEÇTI

156 263189 Tuğçe ÇOBANCIK 89,98 GEÇTI

157 263261 Nahide KERMEOGLU 93,44 GEÇTi

158 263669 Tü lay KüÇÖK 78,84 GEÇTI

159 263824 B use UMUT 90,22 GEÇ Tt

160 264218 Ya ren YEMENICIOGLU 93,95 GEÇTI

161 264753 E lif ZEKI 81,13 GEÇTI

162 265558 Çağla ÇELIK 80ı34 GEÇTI

163 265562 Hatice KARA 87,73 GEÇTI

164 269300 Cihan YURTERi 82,26 GEÇTI

165 269311 Yaren GüMOŞOK 88,62 GEÇTI

166 269763 Ercem Niyazi ÇOBAN 92,34 GEÇTI

167 271090 Candan KOROGLU 67,21 GEÇTI

168 271231 Havva KlZlLTOPRAK 88.09 GEÇTI

169 271246 Sevim OKUR 93,50 GEÇTI

170 271357 Kumral ÖNDEROL 71,50 GEÇTI

171 271510 Ergin ÖZTÜRK 71,59 GEÇTI

172 272243 S ıla YURTERI 94,36 GEÇTI

173 272415 Yağmur AKKI UÇ 95,30 GEÇTI

174 272475 Leyla ÇOPUR 85,12 GEÇTi

175 272614 Ahmet SAPMAZ 94,42 GEÇTI

176 272820 AyşeNur ÖZTÜRK 89,75 GEÇTI

177 272841 Ha te m ESK!MUHTAROGLU 83,17 GEÇTI

178 273310 Sud e KELEŞ 88,25 GEÇTi

179 273404 Lütfiye ŞINGIRLi 79,20 GEÇTI

180 273585 Melissa PEL GE 49,53 KALDI

181 273824 Begom KÖKSAL 92,32 GEÇTi

182 273902 özlem YILDIZ 87,34 GEÇTi

183 273918 N ec la INCE 91,89 GEÇTi

184 273950 liknur BILGEN 96,25 GEÇTi

185 273992 Deniz ATEŞ 75,59 GEÇTI

186 274349 Nazlican ÇIÇEKSEVEN 73,04 GEÇTI

187 274459 S onay ALTlKAT 92,77′ GEÇTI

188 274573 Jpek KOSE 86,27 GEÇTI

189 274722 Ilke m YALÇIN 91,75 GEÇTI

190 274795 Duygu Begom YALÇIN 89,31 GEÇTI

191 275178 Erkan YILMAZ 95,89 GEÇTI

192 275349 Hazaı MAMUL Ll 87!08 GEÇTI

193 275824 Mert MUHTAROGLU 94:08 GEÇTI

194 277808 Sadiye KARANAR 88,54 GEÇTi

195 278381 Emine Gökçen TAN 86,22 GEÇTi

196 279039 TOrkiye BOşra DOLGUN 80,77 GEÇTI

197 281659 Fikriye ÖZUTKU 94,03 GEÇTI

198 288207 Burcu CIRlK KATILMADI

199 288354 Fesih Durmuş ÜZÜM 89A7 GEÇTI

200 290592 Pınar C EY DA 94,30 GEÇ li

201 290659 Suzan ÖKSÜZER 92,00 GEÇTi

202 292963 Yunus Emre ÇELIK 65,87 GEÇTI

203 293711 Tuğşen ÖZGÜNLER 94,48 GEÇTI

204 294580 Tülay YAYLAGÜL 92,20 GEÇTi

205 296041 Cansel ŞAHIN 95,25 GEÇTi

206 300903 Murat SON MEZ 90,59 GEÇTi

207 301358 Tu lin CANDAG 71,22 GEÇTI

208 301602 Rukiye DAYANiK 80,70 GEÇTI

209 301613 Zühre ACERMAN 77,10 GEÇTi

210 304588 Kemal B ORAK 93,44 GEÇTI

211 304592 Ertuğ ÖZARISOY 54,80 GEÇTI

212 305922 Mustafa SARI 79,51 GEÇTI

213 305973 Bu ket DOLMACl 88,15 GEÇTI

214 306228 Ömer NEBILOGLU 91,43 GEÇTI

215 306238 Sergen AKSOY 90,29 GEÇ Tl

216 307362 Aybiçe GÜNGÖR 92,03 GEÇTI

217 310019 Suzan AK BAL U 92,90 GEÇTI

218 310212 ibrahim AKCEBEL 95,10 GEÇTi

219 311511 Aykut KON IL 95,05 GEÇTI

220 312340 AhmetCahit CANGÜN 70,60 GEÇTI

221 313448 Hüseyin Uğur YÖRÜK 85,90 GEÇTI

222 313538 AyşegOl KAYA 94,08 GEÇTI

223 316215 M üzeyen AKÇAKAYA 68,33 GEÇTI

224 317176 Doğukan MENGÜ 91,16 GEÇTI

225 317429 Halil MENTEŞOGU LLARI 88,49 GEÇTI

226 322683 Beste KlZlL 84,20 GEÇTI

227 329741 Mine TAVIL 89,28 GEÇTi

228 332075 Salih DALGlÇ 73,36 GEÇ Tt

229 336272 Kemal SAiT ER 88,89 GEÇTI

230 340112 ÖzgOI GÖRGÜL 94,32 GEÇTi

231 344440 Zeynep YILDIRIM 86f95 GEÇTi

232 344975 Şenol HOseyin CEVDETOGLU 87,77 GEÇTI

233 367319 Khazan SHARIFLI 92,01 GEÇTI

234 395226 Tuba ÖZDEMiR 71.40 GEÇTi

235 397202 Hakan DENiZ 90,00 GEÇTi

236 402744 Se ray BOZKURT YOGLÜK 87.42 GEÇTI

237 404646 Buğracan Mehmet KAPlAN 94,52 GEÇTI

238 404771 MuratCan BARBIN 91,87 GEÇTi

239 406677 Sute Al Samarraı KARADUMAN 87,77 GEÇTI

240 410707· Oğuz SABANCIOGULLARINDAN 94,12 GEÇTI

241 412153 M akan MASOUMJYAN 90,29 GEÇTI