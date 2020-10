Denktaş. YSK Bakana, Başbakan’a ceza kesecek mi?

“ARKADAŞLARIM SEÇİMDEN ÇEKİLELİM DEDİ”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş “Dün arkadaşlar hep beraber seçimden çekilelim dediler. Durun bir dakika dedim. Değer miydi tüm bu yaşananlara değer miydi bu kadar rezil olmaya değer miydi bu kadar Türkiye’nin buradaki seçimlere müdahil olduğunu dünyaya ilan etmeye. Değer mi şu anda bir sahil açacağız diye olduğu gibi karşımıza almaya bana sorarsanız hayır değmez. Teşekkür borçlu olduğumuz yere teşekkür edemiyoruz. Bugün çarşamba, yarın için halk oraya gelsin diye çağrılar yapıldı. Gönül gitmek ister akıl der ki otur oturduğun yerde. Dün itibariyle yaşananlar var; memlekette kartvizit dağıtıldı. Seçimden sonra işe alacağız diye vaatler verildi, Seni seçimden sonra bize destek vermezsem oğlun kızın iş kaybeder diye tehditler edildi. Şimdi bunu yapacak hükümet de yok ortada. Müthiş bir bilinmezlik, öyle bir şeyler yaşıyoruz ki bir sabah kalktığımızda ortada devleti yok görürsek şaşırmayacağım. Onun için bütün halkımıza sesleniyorum;bu topraklar bizim vatanımız madem bu vatan toprakları üzerinde bir devletimiz var iradenize sahip çıkın. Hepsinden önemlisi bu yaşananlardan sonra herkes birer gözlemci olarak kendini kabul etsin sandıklara sahip çıksın. Bu belli ki başka yere doğru gidiyor. Herkes o sandıklardan ilçe seçim kuruluna kadar dört sandıklara dört elle sarılsın. Cünkü bu yaşadıklarımız yaşanacak şeyler değildi bunları yaşadığımıza göre başka şeyler de görebiliriz. Her vatandaş sandığa gitmeli ve oyuna sahip çıkmalıdır. Devlet matbaasının başına polis değil Savcılık Yüksek Kurulu 24 saat orada kalacak savcıları görevlendirmesi lazım. Sandıklarda gözlemciler açısından sıkıntılar var. Orada her türlü oyunun oynanma riski var. Bu ülkenin her vatandaşı sadece oyuna değil sandığına sahip çıkmalıdır. O kadar önemli bir noktaya geldi. Fazladan önceden pusula basıp insanlara dağıtmaktan tutun sandık kaybetmekten tutun her şey beklenebilir. Bu hırs çünkü durmayacak belli ki tamam değil. neresinden bakarsak bakalım tamam değil onun için diyorum her vatandaş oy kullandığı sandığa sahip çıksın, her vatandaş kendini birer gözlemci olarak görsün” dedi.