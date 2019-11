Santralde akaryakıt numune alımı ve analizleri yapılacak

Teknecik Elektrik Santralinde yarın akaryakıt numune alımı ve analizleri yapılacak. Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 10.00’da Teknecik Elektrik Santrali’nde Kıb-Tek yetkilileri, akaryakıtı temin eden firma Mors Ltd. yetkilileri bağımsız denetci firma R.L.Egemen & Co Ltd. yetkilileri ve iki tastik memuru huzurunda numune alınacak.

Numunenin“Dizel Santral Yakıt Seperatörü Öncesi ve Dizel Santral Yakıt Seperatörü Sonrası” yerlerden ayrı ayrı alınacağı belirtilen açıklamada, numunelerin analiz için “SGS OGC Mersin Labaratuvarı” ve “ODTÜ Petrol Araştıma Merkezi” olmak üzere iki ayrı analiz laboratuvarına gönderileceği belirtildi.

Alınan her numune iki farklı laboratuvara gönderileceğinden iki set numune alınacağı ifade vedilen açıklamada, “Alınan numunelerle ilgili tutanak tutulacak ve numunelerin üzerine yazılarak tüm taraflarca imzalanacak ve mühürlenecektir. Toplamda iki laboratuvar için 4 set numune. (her set için 3 ad 1 lt numune) alınacaktır” denildi.