Sanık, mahkeme salonunda tanımadığı avukata yumruk attı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir mahkum, mahkeme salonunda savunma yapan bir kamu avukatına yumruk attı. Olay sonrası duruşmada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilen mahkumun saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarşamba sabahı görülen toplu duruşmada kamu avukatı Julie Chase, nitelikli saldırı ve takip suçlarından hüküm giyen 39 yaşındaki kadın müvekkili için savunma yapmaya başladı. Ancak avukat Chase konuşmasına devam ederken daha sonra adının William L. Green olduğu öğrenilen mahkumun saldırına maruz kaldı.

27 yaşındaki sanık oturduğu yerden kalkarak ansızın avukatın çenesine sert bir şekilde sol eliyle yumruk attı. Avukat, darbenin etkisiyle yere düştü. Savunmasını bekleyen diğer sanıkların şaşkınlıkları da kameralara yansıdı.

SHOCKING VIDEO: An inmate walked up behind a public defender in court this morning and punched her in the head. #FortLauderdale #court #Florida

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Kamu Avukatları Ofisi Başkan Yardımcısı Gordon Weekes saldırıya uğrayan Chase’in durumunun iyi olduğunu ancak avukatın fiziksel açıdan yaralandığını ve duygusal açıdan travma yaşadığını açıkladı.

Hastanede çalışan bir teknisyene saldırdığı gerekçesiyle göz altına alınan ve savunmasını bekleyen William L. Green’in mahkeme salonunda neden böyle bir harekette bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Sanık L. Green şimdi başka bir saldırı suçlamasıyla yine hakim karşısına çıkacak.

Olay sonrasıysa kamu avukatlarının mahkeme salonlarındaki güvenliği gündem konusu oldu.