Amerika

Sanık, mahkeme salonunda tanımadığı avukata yumruk attı

28 Mart 2019

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde bir mahkum, mahkeme salonunda savunma yapan bir kamu avukatına yumruk attı. Olay sonrası duruşmada görevli polisler tarafından etkisiz hale getirilen mahkumun saldırı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Çarşamba sabahı görülen toplu duruşmada kamu avukatı Julie Chase, nitelikli saldırı ve takip suçlarından hüküm giyen 39 yaşındaki kadın müvekkili için savunma yapmaya başladı. Ancak avukat Chase konuşmasına devam ederken daha sonra adının William L. Green olduğu öğrenilen mahkumun saldırına maruz kaldı.

27 yaşındaki sanık oturduğu yerden kalkarak ansızın avukatın çenesine sert bir şekilde sol eliyle yumruk attı. Avukat, darbenin etkisiyle yere düştü. Savunmasını bekleyen diğer sanıkların şaşkınlıkları da kameralara yansıdı.

Kamu Avukatları Ofisi Başkan Yardımcısı Gordon Weekes saldırıya uğrayan Chase’in durumunun iyi olduğunu ancak avukatın fiziksel açıdan yaralandığını ve duygusal açıdan travma yaşadığını açıkladı.

Hastanede çalışan bir teknisyene saldırdığı gerekçesiyle göz altına alınan ve savunmasını bekleyen William L. Green’in mahkeme salonunda neden böyle bir harekette bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Sanık L. Green şimdi başka bir saldırı suçlamasıyla yine hakim karşısına çıkacak.

Olay sonrasıysa kamu avukatlarının mahkeme salonlarındaki güvenliği gündem konusu oldu.

Etiketler


İlgili Makaleler

ABD’nin en pahalı uçak gemisinin sorunları bitmiyor

28 Mart 2019

Trump’ı çok sevdiği Twitter vurdu: ‘Utanıyorum’ diyen ABD’liler arttı

27 Mart 2019

Pentagon’dan Meksika duvarı için 1 milyar dolar bütçe ayrılmasına onay

26 Mart 2019

Silahsız genci öldüren polis suçsuz bulundu

24 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı