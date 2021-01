Saner: Vakalardaki artış ek tedbrileri zorunlu kıldı

BRT’de yayınlanan Gündem Artı programına konuk olan Başbakan Hamza Ersan Saner, koronavirüs salgınında gelinen noktayı ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Girne ve Lefkoşa’da artan vakalar nedeniyle tedbirlerin artırılmasının zorunlu olduğuna vurgu yapan Başbakan Saner, bugünden itibaren Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt ilçelerinde de İlçe Emniyet Kurulları’nın etkin denetim gerçekleştireceğini söyledi. Başbakan Saner, hükümetin göreve geldiği günden itibaren koronavirüsle mücadele yaşandığına işaret ederek, kış aylarının da etkisiyle koronavirüs vakalarında bir artış gözlemlenmekte olduğunu ve bu artışın getirisi olarak birtakım tedbirler alınmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Başbakan Saner, “İnsanlarımızın sağlığın her şeyden önemli ve insanlarımızın sağlığını korumak için de hükümet olarak her türlü tedbiri alacağız dedik ancak bunun yanında ülkenin bir de ekonomik koşulları söz konusudur” dedi. Koronavirüsle mücadelede başarılı olabilmek için ekonomiyle sağlığın birlikte yürütülmesi gerektiğini ifade eden Başbakan Saner, bunun çok da kolay olmadığını dile getirdi. Başbakan Saner, özellikle Girne ve Lefkoşa’daki vaka sayılarının artması ile tedbirlerin de artırılması zorunluluğu doğduğunu da belirtti. Açıklamasında vatandaşlara da çağrıda bulunan Başbakan Saner, temaslı olan kişilerin kendilerini gizlememesini ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmelerini, kendilerini halsiz hisseden veya şikayetleri olan kişilerin de bir an önce PCR yaptırmalarını veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi. Saner, “bu konuda uyumlu bir çalışma içerisinde olmak zorundayız. Aksi takdirde bu tüm topluma yayıldığı takdirde buradan geriye dönülmez birçok sonuçlarla karşı karşıya kalacağız ve hepimiz çok üzüleceğiz” dedi.