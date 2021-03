Saner: Dünyadaki ülkelerin IMF’si var, bizim IMF’miz yok, Türkiye’miz var

Başbakan Ersan Saner, 5+BM toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte esas hedeflerinin, egemen iki ayrı eşit devlet olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkının da bu konuda kararlı olduğunu, bu yöndeki iradesini de cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğunu söyledi. Saner, 2021 Yılı Türkiye–KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla bütçe açığının da karşılanması amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin destek sağlayacağını, bu çerçevede 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını kaydetti.

Saner, Ankara’daki basın toplantısında, bugün 20 bin aşının daha Türkiye’den KKTC’ye gönderileceğini de açıkladı. Başbakan Saner ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın düzenledikleri basın toplantısının ardından 2021 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Saner ile Oktay imza koydu. Başbakan Saner, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la düzenledikleri basın toplantısında, yaptığı konuşmada, KKTC olarak Anavatan ile her alanda işbirliğinde olduklarını belirtti. Saner, 1958 yılından başlayan ve bugüne dek süren BM görüşmelerinde hiçbir sonuca ulaşılamadığını tüm dünya ile birlikte gözlemlediklerini kaydetti. Saner, KKTC halkının, egemen devleti ile bundan sonraki süreçte de yoluna devam ederken Anavatandan aldığı güçle birlikte egemen iki ayrı devlet temelinde bir uzlaşıya her zaman hazır olduğunu vurguladı. 5+BM toplantısında da, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte esas hedeflerinin, egemen iki ayrı eşit devlet olduğunu ifade eden Saner, Kıbrıs Türk halkının da bu konuda kararlı olduğunu, bu yöndeki iradesini de cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyduğunu söyledi. Saner, bu çerçevede 40 yıldır devam eden çözümsüzlüğün faturasını sadece Kıbrıs Türk halkının ödediğini, bunun da adil olmadığını belirterek, dünyanın bir köşesinde tecrit edilen Kıbrıs Türk halkının Türkiye dışında bir ülkeyle direkt teması olmadığını, bunun da Kıbrıs Türk halkının kaderi olamayacağını vurguladı. Anavatanın bu kapsamda KKTC’ye hep katkı yaptığını dile getirip her katkıya teşekkür eden Saner, dünyadaki ülkelerin İMF’si olduğunu KKTC’nin de Anavatanı olduğunu kaydetti. Başbakan Saner, imzalanan protokol çerçevesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, protokol ile bütçe açığının da karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin destek sağlayacağını, bu çerçevede 3 milyar 250 milyon liralık katkının, KKTC’nin refahının artması için çok önemli bir girdi kaynağı olacağını söyledi.

“ELİMİ ÇOK GÜÇLÜ KILACAKTIR”

Saner, Oktay’ın geçen günlerde tüm ekibiyle birlikte KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan 4 ayrı protokolün KKTC’ye sağlanan maddi katkının yanında ülkenin altyapısının da gelişmesi ve KKTC’nin tabiri caizse altyapısının dünya ile yarışır bir ülke olması konusunda da çok önemli bir adım atılmasına vesile olacağını ifade etti. Başta bölünmüş yollar olmak üzere toplamda 322 kilometrelik yolların 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye katkıları ile yapılacak olmasından gurur duyduklarını ifade eden Saner, şöyle devam etti: “Tüm bunların yanında tarım ürünlerinin dünya pazarına ulaşması, Anavatanda ürün alım garantisi verilmesi konusunda atacağınız adımlar bizim için çok önemlidir. Her zaman olduğu gibi burada da yanımızda olduğunuzu bugünkü toplantıda hissetmek benim ülkeye geri dönerken elimi çok güçlü kılacaktır.”

MARAŞ

Maraş konusuna da değinen Başbakan Saner, Rumlar’ın uzlaşmaz tavrına karşılık ezber bozacak bir adım atıldığını ifade ederek, ileri adımların başta halkın kullanımı olmak üzere, AİHM kararlarından da şaşmadan değerlendirilerek atılacağını söyledi.

20 BİN AŞI DAHA

Bunun yanında Covid-19’un getirdiği ekonomik daralmayı KKTC olarak Türkiye Cumhuriyetinin her konuda olduğu gibi bu alanda da verdiği aşı desteğiyle aşacaklarına inanç belirten Saner, 20 bin aşının daha bugün gönderilmesiyle sayının 100 bine ulaşmış olacağına, bu rakamın da güney ile kıyaslandığında çok yüksek bir rakam olduğuna işaret etti. Saner, bunun da KKTC için rekabet edebilirlik açısından çok önemli olduğunu kaydetti, Anavatana teşekkür etti. İhtiyacın daha fazla olduğunu ancak aşıyla ulaşmadaki zorluğun ortada olduğunu ifade eden Saner, “KKTC aşısız kalmayacaktır” sözünün kendileri için önemli olduğunu kaydetti. Bu bağlamda ekonominin ayağa kaldırılması için aşının önemini iyi bildiklerini ve aşı planlamasını sürdürdüklerini ifade eden Başbakan Saner, aşı desteğinin yadsınamayacağını vurguladı, her türlü destek için Anavatan Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirtti.