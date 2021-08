Oktay: İlk andan itibaren tüm imkanlar seferber edildi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT Ana Haber Bülteni’ne telefonla katılarak, kıyılarımızı tehdit eden yakıt sıkıntısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olabilecek her konu ve her türlü olumsuzluğu çok yakından takip ettiğine işaret ederek, ilk andan itibaren her türlü hazırlık ve müdahale için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Gerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerekse Başbakan Ersan Saner ile istişare halinde olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye’nin KKTC’de bulunan kurum ve kuruluşlarının KKTC’de kurulan kriz merkezleriyle doğrudan istişare halinde olaya müdahale ettiğini kaydetti.

Fuat Oktay, şu anda herşey kontrol altında olduğunu vurguladı.

Oktay, “Resmen ilan edilmemiş olsa da 24 veya 25 Ağustos itibariyle bir sızıntının başladığı biliniyor. Bunlar basına yansıyan konular, Suriye tarafından resmen kabul edilmiş değil. 15 bin metreküp kadar elektrik santralindeki bir depolama tankından oluşan sızıntıdan bahsediyoruz. Bu da fuıel-oil. Dipkarpaz’a 12 deniz miline kadar yaklaştı. Dün de bu 15 civarındaydı. Akıntının yönünün değişmesinden dolayı burada çok acil bir durum öngörmüyoruz. Uzun bir süreden beri, Suriye kıyılarından beri oluşan akıntıdan teknik ekibin verdiği bilgiler doğrultusunda kirliliğin yüzeyzel akıntı şekilde ifade edilebilecek bir boyuta dönüştüğü, bazı bölümlerde de bu büyük ihtimalle Suriye tarafında deniz dibine çökmeye başladığı ama biz özellikle kendi bölgemiz itibariyle son derece hassasız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu anda gerek emici bariyerler, gerek toplayıcılar, gerekse römorkörlerle müdahale edildiğini belirterek, olayın boyutunun değişmesine karşı da Türkiye’nin acil müdahale gemilerinin yola çıktığını kaydetti.

Oktay, “Seyit Onbaşı ve Nene Hatun isimlerini verdiğimiz iki gemimiz. Bunlar oldukça ileri teknoloji ve büyük gemiler. Bunların da yine toplama kapasitesi son derece yüksek ve deniz yüzeyi petrol tespit radarları olan gemilerden bahsediyoruz” dedi.

Hem Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hem de Türkiye Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın birkaç gündür Dipkarpaz’da alarm durumunda olduğunu belirten Fuat Oktay, “Şu anda toplama fiilen başlamış durumda. Konu, KKTC’deki ilgili bakanlıklarımızla ve kurulan kriz merkezleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Şu anda toplama işlemi yapılıyor. Ama ola ki kıyıya ulaşma ihtimali olursa tedbirler alındı” ifadelerini kullandı.

Oktay, “Herhangi bir endişeye mahal verecek bir durum yok. Türkiye güçlü bir devlettir. KKTC ile olan birlikteliğimiz, ilişkilerimiz, dayanışmamız, beraberliğimiz son derece nettir. Bizim olan imkanların tamamı aynı zamanda KKTC’nin demektir. İlk andan itibaren gerek Cumhurbaşkanı gerekse Başbakan ile sürekli istişare halinde bu işbirliğini yürütüyoruz. KKTC’deki kardeşlerimizin bu anlamda telaşlanmalarına veya endişeye kapılmalarına gerek yok. Gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bundan sonra da gereken herşey birlikte yapılacaktır ve yapılmaktadır da şu an itibariyle” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu olayla birlikte çevrenin ne kadar hassas olduğunu, herhangi bir ülkede olacak bir sıkıntının bizleri ne kadar etkilediğini gösterdiğini belirterek, dikkatli ve hazırlıklı olmanın önemine işaret etti.