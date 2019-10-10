Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Bu seneki Nobel Edebiyat Ödülü’nü Avusturyalı yazar Peter Hanke alırken, Polonyalı yazar Olga Tokarczuk da 2018’de ertelenmesi nedeniyle verilemeyen ödülüne kavuştu.

Akademi, Handke’nin 2019 ödülünü ‘dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran etkili çalışması için kazandığını’ açıkladı.

Tokarczuk’un ise ‘ansiklopedik tutkuyla hayal gücünün sınırlarını aşan bir anlatım kullandığı’ belirtildi.

Polonyalı Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 15. kadın yazar oldu.

The 2019 Nobel Prize in Literature has been awarded to Austrian author Peter Handke, while the 2018 award, postponed last year due to a harassment scandal, was given to Polish author Olga Tokarczuk https://t.co/PWso0AyVMS pic.twitter.com/Rzwk87iwIF — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 10, 2019

GEÇEN SENE TECAVÜZ SKANDALININ ARDINDAN ERTELENMİŞTİ

Geçen sene, İsveç’in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü’nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson’un kocası Jean-Claude Arnault’un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Ardından, fotoğrafçı Arnault 18 kadına cinsel saldırıyla da suçlanmıştı. İsveç’te Stockholm Bölge Mahkemesi, 72 yaşındaki Arnault’u suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etmişti.

Bunun üzerine İsveç Akademisi’nden yetkililer, bir üyenin eşinin cinsel saldırı ve bilgi sızdırma suçlarını işlemesi nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü’nün verilmesinin ertelemişti.

2018 edebiyat ödüllerinin 2019’da verilmesi kararlaştırılmıştı.

OLGA TOKARCZUK KİMDİR?

29 Ocak 1962’de Polonya’nın Sulechov şehrinde doğan Olga Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi’nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı.

Polonya’nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile bugüne dek Polonya’da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü. 2008 yılında Polonya’da verilen en önemli edebiyat ödülü olan Nike’ye sahip olan Tokarczuk, 2004 yılından bu yana Polonya’da Polonya Yeşiller Partisi üyeliğini yapıyor.

PETER HANDKE KİMDİR?

6 Aralık 1942’de Avusturya’nın Griffen şehrinde dünyaya gelen roman ve oyun yazarı 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim aldı. 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı. 1971 yılında annesinin intiharının etkisini Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967’de Hauptmann Ödülü’nü, 1973’te Büchner Ödülü’nü, daha sonra da Kafka Ödülü’nü kazandı.