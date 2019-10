Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Bu seneki Nobel Edebiyat Ödülü’nü Avusturyalı yazar Peter Hanke alırken, Polonyalı yazar Olga Tokarczuk da 2018’de ertelenmesi nedeniyle verilemeyen ödülüne kavuştu.

Akademi, Handke’nin 2019 ödülünü ‘dilbilimsel bir ustalıkla insan deneyiminin özelliklerini araştıran etkili çalışması için kazandığını’ açıkladı.

Tokarczuk’un ise ‘ansiklopedik tutkuyla hayal gücünün sınırlarını aşan bir anlatım kullandığı’ belirtildi.

Polonyalı Tokarczuk, Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan 15. kadın yazar oldu.

