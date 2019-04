Netflix’te ‘rastgele oynatma’ dönemi

Online dizi ve film streaming platformu Netflix’e “Rastgele oynatma” seçeneği gelebilir.

Platformu geliştirmek adına pek çok yeniliği kullanıcılarına sunan Netlix’te gündem ‘rastgele oynatma’ özelliği. Söz konusu özellik sizin için bir dizinin rastgele bir bölümünün seçilmesi üzerine olacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, özellik ağırlıkla devamlılık özelliği olmayan dizileri kapsayacak.

Özelliğin henüz test aşamasında olduğunun altını çizen Netflix sözcüsü konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Üyelerin Android uygulama üzerinden rastgele bir dizinin bir bölümünü oynatmaları üzerine bir özelliği test ediyoruz. Bu testler uzunluğa ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir ve kalıcı olmayabilir.”

NETFLİX EN ÇOK İZLENENLERİ AÇIKLADI

Netflix ‘Haftanın En İyi 10’ listelerini test etmeye başladı. Netflix bu raporda ayrıca kendi orjinal içeriklerinin bir kısmının izlenme sayılarını da paylaştı. İşte Netflix tarafından paylaşılan liste…

Fyre: The Greatest Party That Never Happened – 20 milyon

The Highwayman – 40 milyon

Umbrella Academy – 45 milyon

Triple Frontier – 52 milyon