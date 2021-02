Mobilya Sanayicileri Derneği ekonomik paketin beklentilerini karşılamadığını kaydetti

Mobilya Sanayicileri Derneği, açıklanan ekonomik paketin beklentilerini karşılanmadığını kaydetti.

Dernek, Mart 2020’de ayakta durabilme ve istihdamı devam ettirebilme için verilen bir takım katkıların da geri alındığını, hatta fazla istihdam yapan şirketlerin de cezalandırılır gibi muamele gördüğünü savundu.

Mobilya Sanayicileri Derneği, yazılı açıklamasında, şunlar ifade edildi:

“Bizler ekonomik paket denildiğinde kapalı olan veya zarar gören özel sektöre devlet tarafından bu kötü günlerini iflas etmeden ve istihdamını sürdürebilmesi için katkı yapılacak diye algılarız, zira gerek Türkiye gerekse diğer ülkelere baktığımızda tüm ekonomik paketler özel sektörün devamını sürdürebilmesi adına yapılmıştır ve devlet kendi alacaklarından bir takım fedakârlıklar veya ertelemeler yaparak özel sektöre katkı sağlıyor.

Şubat 2021 ekonomik pakete baktığımızda ne devletin kendi adına yaptığı bir tasarruf duyduk nede bizlere yapılan bir katkı.

Mobilya Sanayicileri Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak bizler bu paketin tekrar değerlendirilmesini ve taleplerimizin bizimle birlikte tartışılıp karar verilmesini talep etmekteyiz.”

Dernek, iddialarını ve taleplerini de şöyle sıraladı:

1. SSK Katkısı:

2020 Mart ayındaki salgınla iş yerlerimizin kapanması sonrasında bizlere verilen katkının çalışan sayısına bakılmaksızın Aralık 2021’e kadar devamının sağlanması.

Tüm hesaplarını bu noktada yapıp bu zor şartlarda istihdamı devam ettiren özel sektör sizlerden bir teşekkür beklerken sizler bizleri bu pakette adete faydasız sayarcasına Haziran ayına kadar devam eden teşvikimizi kırptınız. Ülkemizdeki işsizlik sorunu her geçen gün kendini daha da fazla göstermeye başladığı bu dönemde fazla çalışanı olan şirketler teşvik alması gerekir diye düşünürken cezalandırıldılar.

2. Elektrik Teşviki:

Mart 2020 kapanma sonrası ssk katkısı İle birlikte üretim sektörüne verilen bu katkı bizlere verilen somut iki kalemden bir tanesiydi. Hammaddenin temininin son bir yılda daha önceye göre döviz bazında pahalılaşması ile nerdeyse kârsız kepenk açan işletmelerimiz sırf işletme kapanmasın diye çalışan üretici için can suyu niteliğinde olan elektrik teşvikinin en az yıl sonuna kadar ssk katkısı gibi uzatılması bizler için hayati önem taşımaktadır.

Çünkü pandemi 2020 yılında bitecek ve 2021 yılı başlarında ekonomi ve ürünlerimize olan talep talep normal değerine oturmaya başlayacak düşüncesi ile verilen bu teşvik ne yazık ki pandeminin bugün hala devam etmesi ile ve geçen yıldan daha zor geçecek 2021 yılında bu teşvikin geri alınması kanımızca haksızlıktır.

3.Kredi Taksitleri:

Bankalara ve devlete olan kredi taksitlerimizin en az 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz.

Çünkü bilindiği üzere esnafın parası her zaman işindedir veya yatırımındadır ve ödeyeceği taksitin planını taksit gününden en iyi ihtimalle 10-15 gün önce yapacağı tahsilat ile gerçekleştirmektedir. Kapalı olduğumuz bu döneme denk gelen özellikle KGF taksitleri ve diğer kredi taksitlerini bir çok işletme ödeyemeyecek ve zor durumda kalacaktır. Bu nedenle gerçekçi bir yaklaşımla bu taksitlerin 3 ay ötelenmesinin doğru bir karar olacağına inanıyoruz.

4. Piyasadaki Çeklerimiz:

Ülkemizde tüm kredi ve finans imkanları gayrimenkul ve nakit teminat üzerine kurulu olmasından dolayı tüm esnafımız iş yaşamını vadeli çeklerle götürüyor aynen kredi taksitlerinde olduğu gibi çek tarihinden en iyi ihtimalle 10-15 gün öncesinden yapılan tahsilatla çekini ödeyen esnaf iş yerlerinin kapalı olmasından dolayı herhangi bir hak ediş yapamazken ve hal bu şekildeyken yazılmış olan çeklerin bir çoğunun geri döneceği aşikârdır. Karşılıklı konuşarak çek konusunu her iki tarafında en az zarar göreceği noktada çözüme ulaştırmamız gerekir.”