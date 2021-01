Düşün bir nehirde sandaldasın

Mandalina ağaçları etrafta ve marmelattan gökyüzü

Birisi seni çağırıyor, usulca cevap veriyorsun

Bir kız bu, kaleydoskop gözlü

Selofon çiçekler sarılı yeşilli,

başının üstünde yükseliyor

Gözleri güneşten kızı arıyorsun

Yok, gitmiş!

Lucy gökyüzünde elmaslarla…

*

Pınar başındaki köprüye kadar peşinden gidiyorsun

Sallanan at insanların şekerlemeli çörekler yediği

Herkes gülümsüyor sen çiçeklerin yanından sürüklenir gibi geçerken

Çiçekler ki inanılmaz uzuyor

Kağıttan taksiler beliriyor sahilde,

alıp götürmek için seni bekleyen

Bulutlara değen başınla atlıyorsun arkaya ve gidiyorsun

Lucy gökyüzünde elmaslarla…

*

Düşün garda bir trensin

Dürbün kravatlı alçıdan hamallar etrafta

Ansızın turnikede birisi

Kaleydoskop gözlü kız bu!

Lucy gökyüzünde elmaslarla…

…

Lennon-Mac Cartney müzik yazarlığı ortaklığına kaydedilen yukarıdaki şarkı sözleri ve müziği John Lennon tarafından yazılmış.

Şarkı 1967 yılında yayınlandığında patlama yapmış ancak beraberinde tartışmalara da neden olmuştu.

Müzik eleştirmenleri şarkının başlığındaki sözlerin baş harflerinin LSD adlı uyuşturucuyu çağrıştırdığını, Beatles’ın bu şarkıyı LSD’ye atfen yaptığını söyleyip durmuşlar ancak Lennon ölümüne kadar bunu reddetmiş.

Onun anlattığına göre, oğlu Julian henüz küçük yaştayken bir resim çizmiş ve bu resim ilham kaynağı olmuştu…

…

1970’lerin içinde antropologlar Etiyopya’da bulunan bir maymun fosilini inceliyorlardı.

Bu fosil insanlığın evrimi için bir çığır açacaktı çünkü bir öninsan olma ihtimali yüksekti ve 3 milyondan fazla yıl öncesine aitti.

Maymun fosilin önemi elde edilen bulgulara göre iki ayak üzerinde durabildiğinden kaynaklanıyordu.

Ellerini ve kollarını serbestçe kullanabiliyordu.

Antropologlar bu incelemeyi yaparken radyoda “Lucy in the Sky with Dimonds” şarkısı çalıyordu ki bu müzik bilim adamlarına ilham vererek iki ayaklı maymunun adını “Lucy” koydular…

…

Lucy’nin daha sonraları gelişen teknolojilerle incelenmesi devam etti.

Bu konu derindir ve meseleyi daha iyi anlamak için özel meslek bilgisi ister.

İnsanlığın evrimi yakın geçmişe kadar değil ta ortaçağdan beri inceleniyor.

Darwin çok sonraları ortaya çıkmıştır.

Bilim adamlarının dediklerine göre, iki ayaklı maymun fosil buluntuları çoğaldıkça, Tevrat’ın yaradılış bölümü ile ilgili hikayeler de sorgulanıyor.

Öyle ki bu sorgulama ortaçağda başlamış.

O dönemde de Tevrat öncesi insan üzerine çalışıp kitap yayınlayan düşünürler vardı ki engizisyonun gazabına uğramaktan kurtulamamışlardı.

Lucy’nin yaşadığı dönem Tevrat’ın çok öncesine gidiyor…

…

İnsanlık “Lucy”e çok şey borçludur…