Kıbrıs

Lefkoşa surlarının Αrabahmet’e düşen kısmındaki yıkıntı için harekete geçildi

19 Nisan 2019

Lefkoşa surlarının Αrabahmet bölgesindeki bir kısmının yıkılmasının endişeye neden olduğu ve iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi’nin ise bu konuda derhal harekete geçtiği belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Venedik Surları’nın Arabahmet’in ara bölgedeki bölümünde geçen Çarşamba günü yıkılma olduğu şeklindeki habere yer verdi. Gazete, iki ay içerisinde ikinci kez surların yıkıldığına dikkat çekti.

Habere göre, Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konu hakkında yaptığı açıklamada, teknisyenlerin yıkılan noktaya giderek incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Hacıdimitriu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile birlikte restorasyon için ihaleye çıkılması sürecinin başladığını söyledi. Bu çalışmaya mutlak şekilde öncelik verileceğini söyleyen Hacıdimitriu, surların restorasyonun finansmanı için Teknik Komite’nin diğer çalışmalarından kesintiler yapılmakta olduğunu belirtti.

Hacıdimitriu açıklamasında ayrıca Teknik Komite’nin, nem sorununun çözümlenmesi amacıyla Lefkoşa’nın kuzey bölümündeki surların bir kısmı üzerindeki bitki ve otların temizlenmesi için sınırlı müdahalelerde bulunmayı planladığını ifade etti.

Lefkoşa Rum Belediyesi ise yaptığı açıklamada, surların kurtarılmasına müdahale etmesinin mümkün olmadığını çünkü kültürel anıtların, Eski Eserler Dairesi yetkisinde bulunduğunu belirtti. Belediye ayrıca surların bir bölümünün Yeşil Hat bölgesinde, bir diğer deyişle BM yetkisi altında olduğuna da dikkat çekti.

Lefkoşa Rum Belediyesi olarak gerekli tedbirlerin derhal alınması için ilgili birimleri bilgilendirdikleri ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili habere yer verirken, Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu’nun açıklamalarına dayanarak, ön değerlendirmeler neticesinde restorasyon maliyetinin 100 bin Euro’ya ulaşmasının beklendiğini yazdı.

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