Lefke’nin gözü zirvede

Mustafa Şenal

Futbolda sezonun ikinci devresi bu hafta oynanacak maçlarla başlıyor. Aksa Süper Lig’de lider Türk Gücü’nün 1 puan gerisinde dördüncü sırada bulunan Lefke antrenmanına konuk olduk başkan Adnan Doğruyol ile teknik patron Çağan Çerkez’in görüşlerini aldık.

ADNAN DOĞRUYOL

“İkinci devre öncesi çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Çağan hocamız çok istekli, azimli bir şekilde çalışıyor. Mesaisini acımadan gelip Lefke’de geçiriyor. Onunla çok iyi işler yapıp iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum.

İkinci devrede yeniden üst sıralara çıkmak hedefindeyiz ve bunda da iddialıyız. Dileğimiz ve umut ettiğimiz camiaya şampiyonluk yaşatmaktır ama elimizden geldiği kadar üst sıralarda mücadele etmek ve şampiyonluk iddiamızı sürdürmek istiyoruz.

Camiaya çağrım, tüm maçlarda bizlerle birlikte olmaları, takımlarına destek olmaları yönündedir. Çok zor şartlarda bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Ligin en batısındayız. Kaynaklarımız ve imkanlarımız kısıtlıdır. Ekonomik olarak da kısıtlıyız. Dolayısı ile tüm camia tek yumruk olup takımına sahip çıkmalıdır. Tüm camia birlik olmalı ve Lefke’nin gücünü göstermelidir. Lefkeli olmak onur, gurur ve şereftir.”

ÇAĞAN ÇERKEZ

“İkinci yarı hazırlıklarımıza 9 Ocak itibarı ile başlamıştık. Hemen ardından bir kamp çalışmamız oldu. Hazırlık maçlarımız oldu. Bir haftalık bir antrenman eksiğimiz vardı. Bu açığı kapatmak için yoğun çalıştık.

Kısıtlı bir kadromuz var ve üst sıralarda mücadele ediyoruz. Eğer şans da yanımızda olursa yukarılara oynamaya devam etmek istiyoruz. Lig ile birlikte kupa mücadelemiz de olacak. Kadrosu geniş takımlar hem ligde hem de kupada iddialı mücadele vereceklerdir. Biz elimizden geldiği kadar her iki kulvarda da en iyi mücadeleyi vermek istiyoruz. İnşallah tüm takımlar için sakatlıksız ve pandemiden dolayı sıkıntısız bir süreç geçiririz.

İlk hafta Yılmaz ve Aykut kart cezalısı olduğu için bizlerle olmayacaklar. Şipal’in bir sakatlığı bulunuyor. Kasım’ın sakatlığı vardı o toparlamaya başladı ve eksiklerini kapatmak için ekstra antrenmanlar ile hazırlanıyor.

Her yerde futbola ilgi büyüktür ancak Lefke’de futbola ayrı bir ilgi ve tutku vardır. Köyde, iş yerinde, kahvede oturan herkes Lefke’yi ve futbolu konuşur. Lefke seyircisi her zaman ateşlidir. Benim de sevdiğim bir kitledir. Heyecan olmazsa motivasyon da zor olur. Bu yüzden Lefke seyircisini her zaman tribüne bekliyoruz. Burada oynayacağımız tüm maçlarda onlara ihtiyacımız var.”