KTSO: Sigorta prim ödemelerine yapılan desteğin kaldırılması üzücü

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) hükümet tarafından sigorta prim ödemelerine yapılan desteğin kaldırılması, tüm uyarılara rağmen seslerinin hükümet tarafından duyulmamasının düşündürücü, üzücü ve üzücü olduğu kadar da yalnızlık hissi veren bir durum olduğunu kaydetti. Oda, buna işverenler ve çalışanlar olarak sert tepki verecekleri uyarısında da bulundu.

KTSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aylık maaş ve benzeri giderleri 550 milyon TL olan bir devletin, özel sektöre bu rakamın %2’sine denk gelen katkıyı çok görmesi, hem üretici hem de emekçi üyelerin oluşturduğu Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından nasıl algılanmalıdır” denildi.

Hükümetin pandemi sürecinde özel sektöre yaptığı tek desteğin, sigorta prim ödemelerine yapılan katkı olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu ve benzeri katkıların artırılması, hem işverenin devlete olan yükümlülüklerini gerçekleştirmesinde, hem de istihdamın korunmasında ciddi katkılar sağlayacaktır. Aksi durumda, işverenin 18 aydır her türlü özveriyi göstererek, çalışanını, istihdamını korumak adına yaptığı her şey boşa gidecek ve işverenler istemeden de olsa, işten çıkarmalar yapmak zorunda kalacaktır” ifadeleri yer aldı.

Özel sektörün üretimden kopmamak için sadece pandeminin tüm dünyada yarattığı ekonomik daralma ile değil, artan akaryakıt, hammadde ve enerji giderleri, bir yılda yüzde 50’ye varan döviz artışının yarattığı yıkımla da mücadele ettiğini belirtilen açıklamada “Böyle bir zamanda hükümet yanımızda olmayacak da, ne zaman olacak?” sorusu soruldu.

Hükümet edenlerin sağduyulu olmaya, ülkenin her vatandaşına adil ve eşit davranmaya davet edildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, temsil ettiğimiz tüm üretici, sanayici ve çalışanlarımız adına hükümeti son kez uyarıyoruz. Peşi sıra işsizlik ve iflaslara yol açacak bu kayıtsızlığın hükümet edenler tarafından sona erdirilmesini talep ediyoruz.

Bu basın bildirisi ile uyarımızı son kez yaparken, en sert şekilde eylemlerle sanayiciler ve emekçiler adına yalnızlığa itilmenin hesabını sorma adına mücadelemize devam edeceğiz”.