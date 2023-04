İskele Belediyesi’nde 23 Nisan geleneği bozulmadı

İskele Belediyesi’nde gelenek bir kez daha bozulmadı. Yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımız, İskele Belediyesi’ndeki yerlerini aldı. Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ve İskele Maarif Anaokulu’ndan çocuklar okullarını ve arkadaşlarını temsilen geldikleri İskele Belediyesi’nde başkanlık makamına oturdular. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile sohbet etme imkanı da bulan çocuklar, kendilerine verilen armağanlarla da mutlu oldular.

İSKELE BELEDİYESİ’NDE 23 NİSAN GELENEĞİ BOZULMADI

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile bugün (17 Nisan) koltuğunu çocuklara devretti.

İSKELE BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU GÖREVİNİ ÇOCUKLARA DEVRETTİ

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele Müdürü Cenk Vamık ile Maarif Anaokulu Sorumlu Öğretmeni Ferda Pırlanta'nın eşlik ettiği çocuklar Gülten Yenigün, Mete Sergen, Hira Aydemir, Devlet Hosiyev, Sedat Şöferoğlu ve Yağmur Ayçiçek tek tek İskele Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

SADIKOĞLU: “ÇOCUKLAR BİZİM UMUDUMUZ”

