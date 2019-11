İnsansı robot Sophia, çizdiği portre ile herkesi şaşkınlığa uğrattı

Hong Kong merkezli robotik şirketi Hanson Robotics tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, farklı meziyetleriyle gündem olmaya devam ediyor. İngiltere merkezli ITV’de yayınlanan televizyon programı This Morning’e katılan Sophia, sunucu Phillip Schofield’ın portresini çizdiği eskizleri gösterdi.

Ünlü sunucunun yüzünü nasıl resmettiğini detaylandırmayan Sophia, yapay zeka üzerine çalışan yetenekli mühendislerin ve sanatçı Patrick Tresset’in kendisine yardım ettiğini ifade etti.

I can draw portraits! Check out the full segment on @thismorning to see how I drew @Schofe ! #ThisMorning pic.twitter.com/baHvxVI5tL

10 parmağında 10 marifet bir robot olan Sophia, kendisini her geçen gün geliştiriyor. Tabii, bunun insanlık adına iyi mi yoksa kötü mü olduğu tartışılır. Zira Sophia, çoğu sanatçıyı işinden edecek bir yeteneğe sahip. Yani belki bir gün olabilir.

Şaka bir yana, Sophia’nın yetenekleri ve şu ana kadar başardığı şeyler, insanlarla robotların gelecekteki uyumuna dair ortaya sağlam bir perspektif koyuyor. Buna rağmen, Elon Musk gibi bazı insanlar, yapay zeka ve robotların insan ırkının sonunu getirebileceğini düşünüyor. Tabii, önce insanlık kendi sonunu getirmezse.

Gerçekçi yüz ifadeleriyle insandan neredeyse ayırt edilemeyen Sophia, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan’dan vatandaşlık almıştı. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi de olan Sophia, dünya çapında tam anlamıyla bir fenomene dönüşmüş durumda.

Bugüne kadar pek çok organizasyona ve televizyon programına katılan insansı robot, geçtiğimiz yıl ünlü Amerikalı talk show sunucu Jimmy Fallon’ın programında yaptığı insan ırkını yok etmeye yönelik şakasıyla bir hayli konuşulmuştu.

Today there was a first on #ThisMorning as we welcomed an actual, real-life robot onto the sofa for a chat 🤖 @RealSophiaRobot not only drew pictures of @hollywills and @schofe, she also summoned the memory of Gordon the Gopher! 😂 pic.twitter.com/xQlpdPKJG3

