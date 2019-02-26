Dünya

“İngiltere, Hint Okyanusu’ndaki adaları iade etmeli”

26 Şubat 2019

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İngiltere’den Hint Okyanusu’nda yer alan Chagos adalarını Mauritius’a geri vermesini talep etti.

ICJ, İngiltere’ye Hint Okyanusu’ndaki Chagos takım adalarını Mauritius’a geri vermesi yönünde çağrı yaptı. Lahey merkezli mahkeme, adalarda yaşayan nüfusun 1970’lerde ABD’nin hava üssü kurması için göç etmeye zorlandığını hatırlattı.

İngiltere, Hint Okyanusu’nda yer alan söz konusu adaları Mauritius bağımzılığını almadan 3 yıl önce terk etti.

1970’li yılların başlarında İngiltere, adaların en büyüğü olan Diego Garcia’yı ABD’ye kiralayarak, burada yaşayan yaklaşık 2 bin yerliyi Mauritius ve Seyşel Adaları’na tahliye etti.

Reuters’ın haberine göre ICJ, egemenlik hakları hakkında görüş bildirmemesi istenmesine rağmen İngiltere’yi, 1814’ten beri kontrol ettiği adaları Mauritius’a devretmeye çağırdı.

2016’da İngiltere, ABD’nin 2036 yılına kadar Diego Garcia’daki kira süresini uzattı ve kovulan adalıların geri dönmeyeceğini açıkladı.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, ICJ’nin çağrısını Chagos’tan sürülen ve son yarım yüzyıl boyunca geri dönüşleri engellenen yerliler için ‘tarihi bir an’ olduğunu söyledi.

Diego Garcia adası, 1991’den bu yana Irak ve Afganistan krizlerinde önemli bir rol oynayarak ABD’nin uzun menzilli bombardıman uçakları için liman işlevi görevi görmüştü.

Etiketler


İlgili Makaleler

Sisi ülkesindeki idam cezalarını “Kültür farkı” diyerek savundu

26 Şubat 2019
Vatikan Kardinal George Pell - Cinsel taciz

Vatikan’ın kasası Kardinal Pell cinsel tacizden suçlu bulundu

26 Şubat 2019
Hindistan - Pakistan - Savaş

Hindistan savaş uçakları Pakistan’ı vurdu

26 Şubat 2019

Avusturya’da mültecilere ‘sokağa çıkma yasağı’ ve ‘güvenlik hapsi’ geliyor

25 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı