“İngiltere, Hint Okyanusu’ndaki adaları iade etmeli”

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), İngiltere’den Hint Okyanusu’nda yer alan Chagos adalarını Mauritius’a geri vermesini talep etti.

ICJ, İngiltere’ye Hint Okyanusu’ndaki Chagos takım adalarını Mauritius’a geri vermesi yönünde çağrı yaptı. Lahey merkezli mahkeme, adalarda yaşayan nüfusun 1970’lerde ABD’nin hava üssü kurması için göç etmeye zorlandığını hatırlattı.

İngiltere, Hint Okyanusu’nda yer alan söz konusu adaları Mauritius bağımzılığını almadan 3 yıl önce terk etti.

1970’li yılların başlarında İngiltere, adaların en büyüğü olan Diego Garcia’yı ABD’ye kiralayarak, burada yaşayan yaklaşık 2 bin yerliyi Mauritius ve Seyşel Adaları’na tahliye etti.

Reuters’ın haberine göre ICJ, egemenlik hakları hakkında görüş bildirmemesi istenmesine rağmen İngiltere’yi, 1814’ten beri kontrol ettiği adaları Mauritius’a devretmeye çağırdı.

2016’da İngiltere, ABD’nin 2036 yılına kadar Diego Garcia’daki kira süresini uzattı ve kovulan adalıların geri dönmeyeceğini açıkladı.

Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, ICJ’nin çağrısını Chagos’tan sürülen ve son yarım yüzyıl boyunca geri dönüşleri engellenen yerliler için ‘tarihi bir an’ olduğunu söyledi.

Diego Garcia adası, 1991’den bu yana Irak ve Afganistan krizlerinde önemli bir rol oynayarak ABD’nin uzun menzilli bombardıman uçakları için liman işlevi görevi görmüştü.

In 1965 UK govt forcibly depopulated #ChagosIslands so US could build Diego Garcia base, then covered it up and even now refuses to allow the islanders home https://t.co/MlaAQ8sEYh

Today, in a damning verdict, the UK stands condemned by UN’s highest courthttps://t.co/M71SwKeeyX

— Charles Shoebridge (@ShoebridgeC) February 25, 2019