İktidar ile muhalefet vekilleri arasında sık sık tansiyon yükseldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edildiği oturumunda iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında sık sık tansiyon yükseldi, sözlü tartışmalar yaşandı.

Meclis’in 6 Nisan’daki olağanüstü oturumu sona erdiğinde sözü yarım kalan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasına devam etti.

-Kürşat: “Verdiğiniz zararın hesabı size sorulacaktır”

Başbakan Ünal Üstel’in konuşmasının ardından, 6 Nisan’da Meclis’in olağanüstü oturumu sona erdiğinde sözü yarım kalan CTP Milletvekili Fide Kürşat, konuşmasına devam etti.

Hükümeti “ne yaptığını bilmeyen, toplumun değerlerini paspas etmiş bir yapı” olarak niteleyen Kürşat, hükümeti toplumun öz varlıklarını “peşkeş çekmekle” suçladı.

Hükümetin topluma verdiği zararın her geçen gün büyüdüğünü ancak buna karşı verilen mücadelenin de her geçen gün büyüdüğünü kaydeden Kürşat, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili acelenin nedenini sorduklarında yanıt alamadıklarını da belirtti. Kürşat, “Bu yasanın geçmesi bu topluma yapılacak en büyük ihanettir ve burada parmak kaldıracak her milletvekili bu ihanete onay vermiş olacaktır” dedi.

Kıb-Tek’in mali ve idari olarak bilinçli bir şekilde zayıflatıldığını söyleyen Kürşat, Hükümeti toplumun arz talebini düşünmemekle, Kıb-Tek’e gerekli yatırımları ve santrallerin bakımını yapmamakla suçladı.

“İhale Yasası’nı paspas ettiniz, ihalesiz yakıt alımları ile bu toplumun cebinden çıkan her kuruşu çarçur ettiniz, çarçur etmekle de kalmadınız ceplerinize de indirdiniz” diye konuşan Kürşat, “Verdiğiniz zararın hesabı size sorulacaktır” dedi.

-“Ortak akla kulak verin”

Bugün Kıb-Tek’in gerekli yatırımların yapılması durumunda Aksa’dan daha ucuza elektrik üretebilecek durumda olduğunu ve Aksa’ya ödenecek tutarla Kıb-Tek’e 2 yılda gerekli tüm yatırımların yapılabileceğini ifade eden Kürşat, enerjinin tekelleşmesi değil kamulaşması gerektiğini vurguladı.

Kürşat, yapılmak istenen değişikliği “Kıb-Tek’in Aksa’ya peşkeşinin ve yolsuzluğun önünün açılması” olarak değerlendirerek, bunun kamu vicdanını yaraladığını söyledi ve Hükümeti yasa tasarısını geri çekmeye çağırdı.

“Bu yasa bugün belki parmakların çokluğundan dolayı geçecek ama bu toplum sizi affetmeyecek ve günü geldiğinde CTP iktidarında da gereken yapılacaktır” diyen Kürşat, iki haftadır çeşitli çevrelerin bu yasa tasarısına karşı ses verdiğini belirterek, “Gelin bu ortak akla kulak verin” dedi.

“Bu yasa tasarısını buraya getirmenizin aciliyeti nedir? Biri bu konuda artık bir cevap versin” diyen Kürşat, değişiklikle zümresel ve siyasi rant hedeflendiğini, enerji üretiminde tekel oluşacağını ve burada kamu yararı olmadığını vurguladı.

Devlet eliyle tekelleşme yaratılacağını ifade eden Kürşat, elektrikte arz güvenliğinin Aksa’ya devredilmesi durumunda enerji maliyetlerinin artacağını da kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak yerinden söz alarak Kürşat’a “Bizim her iki üretim yerimiz de fuel oil ile üretim yapıyor. Fuel oil yüksek maliyetin başlıca sebebi. Bu sorun nasıl aşılabilir? Enterkonnekte ile yapılabilir mi?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Kürşat, devletin enerjide bir politika oluşturması, gerekli fizibilite çalışmaları yapılması gerektiğini ifade ederek, enterkonnekte konusunda bir çalışma yapılmışsa kendileri ile paylaşılmasını istedi.

-Amcaoğlu, konuşmasına müdahale ettiği gerekçesiyle kürsüden indi

Ardından söz alarak kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, konunun muhalefet tarafından “politize edildiğini” söyleyerek, “Görevimiz en iyisini yapmaktan başka bir şey değildir” dedi.

Ülkenin elektrik ihtiyacı ile ilgili rakamları paylaşan Amcaoğlu, muhalefet vekillerinin sözünü kestiği ve konuşmasına müdahale ettiği gerekçesiyle kürsüden indi.

-Talat: “Stenograf çalışma arkadaşlarımız sahipsiz değildir”

Amcaoğlu’nun ardından CTP Milletvekili Ongun Talat söz aldı. Konuşmasında, hükümeti enerji politikalarını tartışmaya ve üretmeye çağırdı ve CTP iktidara geldiğinde bunu yapacağını vurguladı.

“Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliği nedir?” sorusuna yetkililerin yanıtının olmadığını söyleyerek bunu eleştiren Talat, Yasa Tasarının “adrese teslim” olduğunu söyledi.

Amcaoğlu’nun konuşmasına müdahale edildiği gerekçesiyle kürsüyü terk etmesine de değinen Talat, o boyutta bir müdahale olmadığını ifade ederek, “Meclisin armonisi ceberrut, ceberrut bir meclis başkanı var şu anda” diyerek, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye de eleştiriler yöneltti. Bu esnada Meclis Başkanı Töre, “Ceberrut kelimesini iade ediyorum” diyerek yanıt verdi. Talat ise, stenografların eylemine işaret ederek Töre’ye “Faşizm pratiği uyguluyorsunuz, despotik bir yönetim sergiliyorsunuz” dedi. Töre ise “Çok ayıp” diyerek tepki gösterdi. Bu esnada, Meclis salonunda iktidar ve muhalefet vekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Talat, faşist rejimlerin pratiklerinden bahsederek, “Çalışma arkadaşlarımıza bu müdahaleyi göstererek bizim de öfkemizi kazandınız. Tabii ki bu öfkemizi yansıtacağız. Stenograf çalışma arkadaşlarımız sahipsiz değildir, bunu bilin. İstediğinizi yapın, disiplin cezası mı vereceksiniz? Biz kaldıracağız, çok da kalmadı. Bu devran dönüyor” dedi.

Töre’ye tepkisini dile getirmesinin ardından yeniden enerji konusuna dönen Talat, Hükümetin 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak seçimin öncesinde “Aksa ile nikah tazelemek istediğini” ifade etti.

İktidar mensubu bazı vekillerin Talat’a babası Mehmet Ali Talat ile ilgili laf atması üzerine Talat, “Temsil ettiğim siyasi gelenek bu ülkede sizin gibi alengirli işlerle anılmadı hiçbir zaman” dedi.

– “Özel tekel anlamına gelen bir adım hiçbirinizin çıkarına olmayacak”

Aksa ile sözleşmenin uzatılabileceği 4 yıl içinde neden 100 megawattlık yatırım yapılamayacağını soran Talat, Kıb-Tek’in siyasetten arındırılması gerektiğini belirtti.

Elektrik kesintilerinden dolayı Kıb-Tek’in özelleştirilmesi gerektiğini düşünen vatandaşlara da seslenen Ongun Talat, “Bizim ölçekte özelleştirme bir seçenek değildir… Özel tekel anlamına gelen bir adım hiçbirinizin çıkarına olmayacak… Kıb-Tek’in siyasetten arındırılmış özerk bir biçimde yoluna devam etmesi gerekir” dedi. Talat, tasarının geri çekilmesini ve Aksa ile sözleşmenin 3 yıl uzatılma opsiyonu değerlendirilerek, gerekli çalışmaların yapılmasını da istedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın görüşülmesine devam ediliyor.

-Taçoy

Genel Kurul’da yasa tasarısı üzerine söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, ülkede elektrik altyapısına yatırım yapanın UBP olduğunu, Türkiye’nin de bu süreçte destek olduğunu ifade etti. Taçoy, KKTC’nin kuruluşundan günümüze elektrik altyapısında yaşanan sıkıntılara ve çalışmalara işaret ederek, ülkeye AKSA’nın gelmesine kadar geçen süreci anlattı, elektriğin yarı yarıya özelleştiğini söyledi.

İletim hatlarının Kıb-Tek’in olduğunu, ancak santral, sayaçlar gibi teknik altyapının özelleşmiş sayılabileceğini ifade eden Taçoy, geçmiş süreç ve bakanlık yaptığı dönemlerini anlattı. Taçoy, Kıb-Tek’te yapılan yatırımlar, ihaleler, terfiler, istihdamlar, çalışanların çalışma şartlarının düzenlenmesi, ödemeler, tahsilatlar gibi konularda yaptığı çalışmaları dile getirdi.

İletim hatlarının geliştirilmesi gerektiğini, aksi halde üretimin artırılmasının önem taşımayacağını ifade eden Taçoy, Türkiye’den enterkonnektenin kurulmasını ve bunun yapılmasıyla diğer yatırımları önemsediklerini kaydetti. Taçoy, Kıb-Tek’in halka uygun fiyata üretim yapıp, hizmet vermesi gerektiğini, bu yasa tasarının da bunun için önem taşıdığını ifade ederek, bu yasa ile ülkeye gelmesi planlanan kablo ile elektriğin nereye çıkacağı, santral gerekiyorsa nasıl yapılacağı gibi planlamanın da yapılacağını, projeye göre de gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Fizibilitenin proje ile birlikte ortaya çıkacağını ve sürecin ona göre devam edeceğini işaret eden Taçoy, maliyetin de neredeyse belli olduğunu ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile yasa tasarısı, enterkonnekte projesi, AKSA ile devam eden sözleşme ve yatırımlar üzerine karşılıklı konuşan ve değerlendirmelerde bulunan Taçoy, şirketin sözleşmesinin uzatılmasının da maliyetle bağlantılı olduğunu söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, bu yasanın şirkete teslim olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu, Türkiye’deki seçim öncesi neden acele bir şekilde bu yasanın geçirilmek istendiğini sordu. Besim, yasa üzerinde kaç gündür tartışma olduğunu, bu yüzden bu konunun halkın ülkenin yararına olacak şekilde detaylı tartışılmasının öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Tartışılmadan 15 yıl daha bu sözleşmenin ihalesiz uzatılmasının ciddi bir sorumluluk ve sorun olacağını ifade eden Besim, yasanın detaylı anlatılmadığını, ayrıca ülkede çok daha acil yasalar bulunduğunu kaydetti. Enerji yasalarının hayati yaşamsal olduğuna işaret eden Besim, bu konuda bir enerji kurulu kurulabileceğini ve ülkenin enerji politikalarının değerlendirilebileceğini belirtti.

Enerji gibi önemli bir konuda alım garantili sözleşme yapılmaması ve halkı koruyacak adımlar atılmasını isteyen Besim, yapıcı muhalefet yaptıklarını ve ülkede sağlık, yapı başta olmak üzere ivedi yasaları birlikte ele alıp çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Besim, Meclis çalışanlarına baskı yapılmasını da eleştirerek, bunun doğru olmadığını kaydetti.

-Rogers

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers de, Kıb-Tek’in her zaman ülkede ön planda olduğunu, hükümetlerde sürekli bakanlık değiştirdiğini, yönetim kurullarında sürekli değişiklikler yapıldığını, “kurumun başı boş bırakıldığını”, sürekli yakıt, santral, hava kirliliği gibi konularda gündemde olduğunu anlattı. Rogers, ancak son 3 yıldır yakıt konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını ve ülkede elektrik konusunda ciddi sıkıntılar yaşatıldığını söyledi.

Bu yasayla da ülkenin enerjisinin tek bir şirkete devredilmek istendiğini savunan Rogers, eleştirilerde bulundu, bu konuda hiçbir şekilde bilim izlenmeden hareket edilmeye çalışıldığını kaydetti.

Yasa değişikliğinin adrese teslim olduğunu savunan Rogers, dünya yenilenebilir enerjiye giderken, KKTC’de fuel oile gidildiğini kaydetti. Rogers, Kıb-Tek’in devletin malı, kurumu olduğunu, bu kurumun “çarçur” edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi ve hükümete “Vazgeçin bu yanlış yoldan, bu yasa tasarısını geri çekin, bilimi takip edin, biz de her türlü desteği verelim” dedi.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, günlerdir bu yasa üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ancak hükümetin ne dediğini anlamadıklarını ifade etti. Özdenefe, kamu kaynaklarının kullanımında adım atılacaksa ihale ve denetlemenin önemine vurgu yaparak, bu yasanın acele bir şekilde geçirilmek istenmesinin sebebini sordu.

Özdenefe, yasa tasarısını madde madde okuyarak, değerlendirmelerde bulundu, sorular sordu, eleştirilerde bulundu. Hükümetin yasayı ülkenin geleceği için değil, toplumun üretimini engellemek için getirdiğini öne süren Özdenefe, niyetin samimi olmadığını, hükümetin enerji politikası olmadığını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile sözlü tartışmaya giren Özdenefe, Tufan Erhürman’ın da tartışmaya dahil olmasının ardından konuşmasına devam etti ve hükümetin yasa tasarısını neden bu kadar acele geçirmeye çalıştığını sordu. Özdenefe, hükümeti bu yoldan geri dönmeye çağırdı, “Acele hareket edeceksiniz diye sürekli yanlış yapıyorsunuz, her işi üç kerede yapıyorsunuz” dedi, uyarılarda bulundu.