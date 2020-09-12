Hızal: Daha etkin tedbir ve denetim şart

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, Ulusal Birlik Partisi-Halkın Partisi (UBP-HP) koalisyon hükümetinin, 1 Temmuz’dan itibaren denetimsiz ve karantinasız girişlerde ısrar etmesi sonucunda ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, özellikle son dönemlerde yerel vakalarda ciddi bir artış ve yüzlerce temaslının ortaya çıktığını belirterek, virüsün yayılmasını önleyici daha etkin ve denetimin şart olduğunu vurguladı.

Ülkenin her bölgesinden yerel vaka ve temaslı haberleri geldiğine, diğer yandan da sağlık altyapısının yetersizliğine dikkat çeken Hızal, genel durumu kontrol altına almak, olağanüstü şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına biraz olsun rahatlama getirmek ve pandemiye karşı etkili olabilecek organizasyonların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla, bilim kurulunun da görüşü doğrultusunda 13 Eylül tarihine kadar durdurulan yurtdışı gelişlerin (vatandaşlar ve öğrenciler hariç) ay sonuna kadar uzatılması dahil gereken her türlü kararın alınması çağrısında bulundu.

Sağlık altyapısını güçlendirici adımlar atılmadığı ve gerekli hazırlıklar yapılmadığı taktirde kapanmanın dahi bir işe yaramayacağını, bunun örneğinin 1 Temmuz öncesi yaşandığı belirten Hızal, pandemi hastanesi başta olmak üzere altyapı eksikliklerinin giderilmesi, sürekli hizmet verecek ateş polikliniklerinin hizmete sokulması, temaslı takibini sağlayacak sistemin kurulması ve test sayısının artırılması gerektiğini kaydetti.

“Hükümet Ev Ödevlerini Yapmadı”

10 Mart’ta ilk vakanın ortaya çıkmasıyla başlayan yeni dönemde kararların geç de olsa alınması, özellikle de toplumun sağduyusu ve önlemlere uyması nedeniyle sağlık açısından en az hasarla atlatıldığını, ancak UBP-HP hükümetinin bu dönemi gerekli hazırlıkları yapmayarak boşa harcadığını belirten Hızal, “6 ay boyunca Pandemi Hastanesi ile ikinci dalgaya yönelik gerekli organizasyonları yapmayan hükümet üstüne bir de 1 Temmuz’’dan itibaren kontrolsüz ve karantinasız girişlerde ısrar ederek tüm toplumun sağlığını riske atmış, ekonomi ile eğitimi de kaosa sokmuştur” ifadeleri kullanıldı.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP-HP hükümetinin ev ödevlerini yerine getirmediği gibi, bilim kurulunun aldığı kararlara da kulak tıkadığını belirterek şunları kaydetti: “Bilim kurulunun önerilerine kulak tıkayarak ‘Ben Yaparım olur´ anlayışında ısrar eden hükümet üyeleri bilim insanlarının ve sağlık örgütlerinin sesine artık kulak vermek zorundadır. Aksi takdirde bugünden itibaren yaşanacak olumsuzlukların tek sorumlusu kendileri olacaktır.”