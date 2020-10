Hasan Taçoy adaylık manifestosunu açıkladı

UBP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Hasan Taçoy, sadece UBP için değil, ülke için de birleştirici politikalara ihtiyaç olduğunu kaydederek, “Bunları gözeterek adım atacağım. Çok çalışacağız. Ben değil, biz olacağız” dedi.

Hasan Taçoy, bugün Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Siyasi mücadelesine 30 yıl önce UBP gençlik kollarında başladığını, UBP’nin her kademesinde görev yaptığını söyleyen Taçoy, “daha iyi bir UBP, daha refah bir ülke” için başkanlığa aday olduğunu belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, KKTC vatandaşlarının da özne olacağı cesur diplomatik adımları atmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Hasan Taçoy, “Zor bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumudur. Bu zor dönemde, ülkenin güçlü bir UBP’ye, UBP’nin yetişmiş kadrolarına ihtiyacı vardır. Ben, bu zor görevi üstlenmek için hazırım” dedi.

Adayların rakibi değil, kardeşi olduğunu da ifade eden Taçoy, “Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.

İşte Taçoy’un manifestosu:

Hepiniz beni, ben de sizleri yakından tanıyorum.

Bugün, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na açıkladığım adaylığımın ardından, ilk geniş değerlendirmeyi sizlere açıklamak için toplandık.

Davetime icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Süreç, Ulusal Birlik Partisi genel başkanlığına aday olmam noktasında geniş bir kabule neden oldu.

Bugüne kadar UBP içerisinde bir çok görevde bulundum.

UBP gençlik kollarında başlayan siyasi mücadelem, 30 yılın sonunda UBP Genel Başkanlığı yarışına kadar uzandı.

Bu süreçte “arkadaşlarım” ile birlikte daha iyi bir UBP, daha refah bir ülke iddiası ile kurultay yarışı içerisine girdik. Onlara da başarılar diliyorum.

Aday kardeşlerim benim rakibim değil, yol arkadaşlarımdır. Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız.

Bugün sizlere, kurultayın ardından izleyeceğimiz yol haritasını aktarmak için toplandık.

Zor bir yol açıktık.

Ülke yangın yeri.

Bir çok sektör durdu, bir çoğu durma noktasında.

Anavatan Türkiye’nin de desteği ile, bu krizden ülkeyi çıkaracak tek iktidar, içerisinde UBP’nin olduğu iktidardır.

Kurultay biter bitmez kolları sıvayacağız.

Önce güçlü bir iktidar, ardından da sürekli sorun çözen bir hükümet modeli yaratacağız.

Toplumsal düşüneceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi, sorumluluklarımızı daha da artırdı.

Şımarmayacağız.

UBP’nin her seçim zaferi sonrasında sorumlulukları daha da artıyor.

Bu sorumluluk çerçevesinde hareket etmek her UBP’linin görevidir.

Ben bir kez daha geldiğiniz için teşekkür ederim.

İlgili yol hartamızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum:

Neden #yolaçık?

Yeni bir ideal için #yolaçık Partimizi ileriye taşımak için #yolaçık Vizyon sahibi bir UBP için #yolaçık Güçlü bir ekonomi için #yolaçık Tek başına iktidar bir UBP için #yolaçık Kendini geliştiren bir UBP için #yolaçık Kurumsallaşan bir UBP için #yolaçık Sahiplenen bir UBP için #yolaçık Yenilikçi bir UBP için #yolaçık Gençlerimiz ve kadınlarımız için#yolaçık Egemenliğimiz için #yolaçık Kuzey Kıbrıs için #yolaçık

1 Yeni bir ideal için #yolaçık

Atalarımızın, milli davaya sahip çıktığı günlerden bugüne kadar geçen sürede bizi biz yapan, bütün değerlere sahip çıkan, bu değerleri zamana ve çağdaş prensiplere uyduran, gelişen ve öğrenen bir UBP için #yolaçık

2 Partimizi ileriye taşımak için #yolaçık

Ulusal ve toplumsal birlik beraberlik ile ülke bütünlüğünü sağlamak.

Demokratik, laik ve sosyal hukuk bağlamında devleti layık olduğu şekilde çalıştırmak.

Toplumun huzur ve refahını özgürlükleri gözeterek elde etmek.

Tüm yurttaşların sosyal ve ekonomik rahatlığını mümkün olan en yüksek şekilde sağlamak.

Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında bir toplum yaratmak.

Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti¬ni gerçekleştirmek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gurur duyabileceğimiz bir noktaya taşımak.

Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla kuvvetlendirmek ve birçok konuda tam bir işbirliği geliştirmek.

3 Vizyon sahibi bir UBP için #yolaçık

Tıpkı eski dönemlerde olduğu gibi, yarınlarımız için de çığır açan icraatları ile ülkeyi heyecanlandıran projelerin kaynaklarını bularak hayata geçiren bir UBP. Bu ülkenin en önemli projelerinin altında UBP ve UBP’lilerin imzası var. Çağa uygun bir ülke alt yapısı için hiç durmadan çalışacağız

4 Güçlü bir ekonomi için #yolaçık

Ekonomik krizlerden, ekonomiyi büyüterek ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürerek çözümler yaratan, ekonomik çarkları çalıştıran, yeni sektörler oluşturan ve bu refahı mümkün olduğu kadar topluma eşit paylaştıran bir UBP. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bunun için yenii adımlara, açılımlara ve kararlara ihtiyaç vardır. Bunu da iyi bir vizyon, yetişmiş insan gücü ile ancak partimiz UBP iktidarı başarabilir.

5 Tek başına iktidar bir UBP için #yolaçık

Kurulduğu günden bugüne ülkenin en büyük ve en örgütlü partisi olan, devlet kuran, devlet yaşatan, ülkede hayat bulan birçok büyük projelere imza atan, ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarında sorumluluk alan ve kararlılıkla çözüm bulan bir UBP. Örgütlü üye yapımız, memleket sevgimiz, ulusal birliğimiz bizleri tek başına iktidara taşıyacak güçtedir. Bu dinamizmi birleştirmek en büyük hedeflerim arasındadır. UBP, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan, icraat yapmak isteyen herkesin buluşma adresi olacak

6 Kendini geliştiren bir UBP için #yolaçık

Kendi öz eleştirisini yapan, sorgulayan, değerlendiren, adil ve özgürlükçü olan, parti vizyonu ile misyonunu zamanın ruhuna göre adapte eden, güçlenerek büyüyen, aynı zamanda parti içi disiplin ve otoriteyi sağlayan bir UBP. Partimiz aynı zamanda bir siyaset okulu olacak. Gençlerimizin kendini geliştirdiği, parti ve ülke yönetiminde söz sahibi olacağı bir ortam yaratacağız.

7 Kurumsallaşan bir UBP için #yolaçık

Günün ihtiyaçlarına uygun binası ile altyapı sıkıntılarından kurtulmuş, tüm medya platformlarında aktif ve dünya ile kucaklaşan, şeffaf sürdürülebilir yapıda yönetilen bir UBP. Kurumsal bir parti yapısı en büyük gücümüz olacak. Çağa uygun bir alt yapı, buna uygun medya araçları ile herkese ulaşan, sorgulayan, eleştiren, çözüm bulan dinamik bir yapı oluşturacağız. Daha fazla insan UBP yetkili kurulları dışında da aktif olarak partimiz ve ülkemiz için çalışacak

8 Sahiplenen bir UBP için #yolaçık

Kıbrıs Türk halkının, ülkede yaşayan tüm insanların, adalet içinde ve insanca yaşam hakkını sahiplenen bir UBP. Tarihi misyonumuza baktığınız zaman, UBP’nin KKTC’yi Dipkarpaz’dan Yeşılırmak’a sahiplendiğini göreceksiniz. Bu bizim tarihi misyonumuzdur. Yeniden şekillenen iç ve dış siyaset bağlamında oyun kurucu KKTC olacak. UBP bu gelişmeleri gören ve sahiplenen bir anlayışla yoluna devam edecek.

9 Yenilikçi bir UBP için #yolaçık

İktidarda bulunduğu sürece ülkenin yapısal sorunlarına ve ihtiyaçlarına pragmatik yaklaşımlar ile çözüm üreten, sonuç odaklı çalışan, reformlar yapan bir UBP. Tüm kurumları ile birlikte KKTC yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Çağa uygun adımlarla, ülke insanımızı geleceğe taşımak UBP’nin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tarihi misyonu olmaya devam edecektir. Ülkeyi geleceğe taşıyan güç, UBP’nin bu motivasyonu olacaktır. Gelişimden ve değişimden yana cesur adımlar atmaya devam edeceğiz

10 Gençlerimiz ve kadınlarımız için#yolaçık

Her zaman gençlerin ve kadınların yanında olan, eğitime öncelik veren, kadınlara istihdam alanı yaratan ve gençlerin geleceklerini inşa eden bir UBP. Yeni dönem, üreterek ilerleyeceğimiz bir dönem olacak. Üreterek, dayanışmayı geliştirerek, üretime destek vererek istihdamı artıracağız. Köy köy, mahalle mahalle, üreten inssanımızın önünü açacağız.

11 Egemenliğimiz için #yolaçık

Devam eden müzakerelerde halkının eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini, egemenliğini, devletini kayıtsız ve şartsız koruyan bir UBP. Bölgemizde olağanüstü gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Halkımızın da oyun kurucu olarak süreç içinde yerini alması için, Maraş ve Akdeniz’deki doğalgaz politikalarında daha aktif bir şekilde adımlar atacağız. Anavatan Türkiye ile birlikte artık bölgede oyun kuran, haklarımızı gasp eden oyunları bozan bir konumda olacağız.

12 Kuzey Kıbrıs için #yolaçık

Lefkoşa’dan, Girne’ye, Güzelyurt’tan, Gazimağusa’ya, Lefke’den, İskele’ye tüm halkının birliğini düşünen bir UBP.

Zor bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumudur.

Bu zor dönemde, ülkenin güçlü bir UBP’ye, UBP’nin yetişmiş kadrolarına ihtiyacı vardır.

Ben, bu zor görevi üstlenmek için hazırım.

Tabandan yükselen ses, bana olan güven, ülke sevgim, parti sevgim ile birleşiyor.

Bunu, 30 yıllık UBP geçmişime bakarak söylüyorum.

Her aşamada, UBP’nin her kademesinde, her yaştan UBP’li ile görev aldım.

Ben partimi, parti tabanım da beni çok iyi tanıyor.

İlk günden itibaren vurguladım.

Kurultayda rakip adayım yok, yol arkadaşlarımla yarışıyorum.

Bu sürede hiçkimse beni, aday arkadaşlarımı eleştirirken görmeyecek, duymayacak.

Birleştiren olacağız.

Sadece UBP için değil, ülke için de birleştirici politikalara ihtiyaç vardır.

Bunları gözeterek adım atacağım.

Çok çalışacağız.

Ben değil, biz olacağız.

Bugüne kadar ekip çalışmasına hep önem verdim, bundan sonra da öyle olacak.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, KKTC vatandaşlarının da özne olacağı cesur diplomatik adımları atmaktan çekinmeyeceğiz.

Kurultayımız, tüm ülkeye hayırlı olsun.

Basın toplantısına katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.