Girne’de Şahin operasyonunda tutuklanan 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne Narkotik Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Dominic Irven ve Mehmet Yıldırım dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Mert Gültuna, 28.09.2021 tarihinde Lefkoşa-Girne anayolunda saat 16.15 raddelerinde Narkotik Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şahin operasyonunda; GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş’in durdurulduğunu söyledi. Gültuna, araçta yapılan kontrolde, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 300 gram ağırlığında kokain 100 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, yaklaşık bir kilogramağırlığında Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde, yine konu araç içerisinde Çağrı Güneş’e ait el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi. Polis, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, Murat Yıldırım’ın Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak alındığını ifade etti. Yine mesele ile emare olarak ilgili olarak Murat Yıldırım’ın kız arkadaşının erkek kardeşi Dominic Irven’ in ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer üç zanlıyla birlikte bir zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mert Gültuna, Dominic Irven’ in ifadesinde evlerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylediğini ifade etti.

Polis, Murat Yıldırım’ın ikinci bir ifade vererek geçtiğimiz 27 ağustosta Mehmet Yıldırım ile birlikte Lefkoşa’da aranan şahıstan kokain türü uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa’dan Girne’ye gelirken yolda bir yere attıklarını söylediğini, bunun üzerine Mehmet Yıldırım’ın da tutuklandığını ifade etti.

Polis zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlı Murat Yıldırım ve Devrim Can Güneş’i 3 ayı geçmemek, Dominic Irven’i ise bir ayı geçmemek üzere cezaevine gönderirken, Çağrı Güneş ve Mehmet Yıldırım’ı ise yurtdışına çıkmaktan men ederek, 3’er bin TL nakit teminat, bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağladı.