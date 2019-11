En pahalı viski 1,9 milyon dolara satıldı

İskoçya’daki Macallan damıtımevinde üretilen 60 yıllık viski Sotheby’s müzayedesinde 1,9 milyon dolara alıcı buldu. 1926 yılında şişelenen viskiyi satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Viskileriyle ünlü İskoçya’nın Macallan damıtımevinde 1926 yılında şişelenen 60 yıllık bir viski, Sotheby’s müzayede evinin açık artırmasında 1,9 milyon dolara satıldı.

Müzayede öncesi 450 ila 570 bin dolar arasında bir değerde alıcı bulması beklenen ve Ortaçağ edebiyatında Kral Arthur’un hikâyelerine atıfla “kutsal kase” olarak isimlendirilen viskiyi kimin satın aldığı ise gizli tutuldu.

#AuctionUpdate: New world auction record for a bottle of whisky: a bottle of The Macallan 60 Year Old 1926 soars to £1.5m / $1.9m, against a pre-sale estimate of £350,000-450,000. pic.twitter.com/2Lp3uhCE6c

