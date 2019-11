ABD’lilerin yüzde 55’i Trump’ın azledilmesini destekliyor… ABD’lilerin yüzde 55’inin Başkan Donald Trump’ın azil sürecini desteklediği ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil soruşturmasıyla ilgili süreç devam ederken ABD basını konuya ilişkin anketleri yayınlamayı sürdürüyor.

Wall Street Journal ve NBC’nin yayınladığı yeni ankete göre halkın yüzde 55’i azil sürecini desteklediğini belirtti. Bunların yüzde 24’ü azil için yeterli gerekçenin bulunduğunu ifade etti.

Nearly half of Americans surveyed in a WSJ/NBC poll said Trump should be impeached and removed from office, with 46% opposed https://t.co/Okt4HzlCBF

— The Wall Street Journal (@WSJ) November 3, 2019