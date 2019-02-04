Dünya

Emiliano Sala’nın düşen uçağının enkazından bir ceset çıktı

4 Şubat 2019

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın da içinde olduğu ve önceki hafta kaybolan uçağın bulunmasının ardından, enkazının içinde de bir cesede rastlandığı duyuruldu.

Büyük Britanya Hava Kazaları Araştırma Dairesi, Manş Denizi’nde bir arama botu tarafından tespit edilen uçağın içinde bir ceset bulduklarını duyurdu.Açıklamada ayrıca, “Meydana gelen kazayla ilgili bir ay içerisinde ara rapor yayınlamak istiyoruz” ifadesi kullanıldı. ​Cesedin kime ait olduğunun henüz tespit edilemediği belirtildi.

Uçak enkazının görüntüsü de kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntünün Uzaktan Kumandalı Arama Aracının kamerasıyla çekildiği belirtildi.

22 Ocak’ta Fransa’nın Nantes kentinden Galler’in başkenti Cardiff’e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala’nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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