Ekibimle 1 yıl!

Havadis Gazetesi’nin açılması düşünülürken 2008’in sonları, 2009’un başlarında terminal bölgesindeki binamıza adım attığım günü “dün gibi” hatırlarım. Binanın mermerleri konmamıştı. Zemin kum idi daha. Odaların kapıları takılmamış, pencereler vardı bir tek.

14 Şubat 2021 tarihinde Havadis ile birlikte 12’inci yılı dolduracağım kısmetse.

Babam İbrahim Özsoy’dan miras bu meslek malum.

Mesleğe ilk adımı 8 yaşımda atmıştım. 12 yaşımda dönemin KTSYD yönetiminden “teşvik ödülü” aldığımı asla unutmam.

İlk adımdan bu zamana geçen süre 30 yıl.

Aralıksız ve kesintisiz gazetecilikte geçen sürem ise 22 sene. Dile kolay bir zaman aslında ama çok büyük süre.

Ve bugün ise, Havadis Spor Müdürlüğü görevimdeki 1’inci yılımı yaşıyorum. Kendi ekibimle, kendi sorumluluğumda yürüttüğüm bu keyifli görevde geride kalan 1 yılda çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum.

20 Ocak 2020’de devralmıştım aslında Havadis Spor Müdürlüğü görevini ancak sizlerle paylaşımım 21 Ocak 2020’yi baz alarak 1 yıl diyorum.

Geride kalan 1 yıla baktığım zaman çok güzel şeyler yapıp, ses getirdiğimizi, gündemi belirlediğimizi, genel anlamda sporun bütününe büyük katkı sağladığımızı düşünüyorum.

Gazetecilik ülkemizde ne yazık ki geçim için pek tatmin eden meslek değil. Hele spor gazeteciliği bir o kadar daha zor, daha az kazanımı olan meslektir. Spor gazeteciliği, severek, gönülden ve eğlenerek yapılmadığı zaman, insanı spordan bile soğutan bir meslektir.

Soğutan meslek diyorum çünkü siz her yıl 1 Ocak tarihinde gazete okurken 31 Aralık günü gazetede çalışan birileri var demektir. Siz spor müsabakanızdan sonra evinize gidip sıcak su ile duşunuzu alıp ailenizle otururken veya kulüpte, cafede, diskoda takım arkadaşlarınızda kutlama yapıp yeyip içerken spor gazetecileri gazetede sizin ve diğer spor müsabakalarının haberlerini ve yorumlarını yazıp fotoğraflarını seçiyor olurlar. Bir futbol maçı gece 8de oynanıp 10’da bittiğinde spor gazetecisi eve 12’de gidiyor olur mesela çünkü maçtan gazeteye gelip fotoğraf seçmesi, maçı yazması ve yorumlaması öyle yarım saatlik iş değildir.

Bu yüzden de dedim ki spor gazeteciliği, severek, gönülden ve eğlenerek yapılmazsa yürümüyor. İşte bu ruh ve bu şevk ile yürüttüğümüz bu görevde ben deyim 30 siz deyin 20 yılımı tamamlarken, Havadis Spor Müdürlüğü görevinde de ekibimle birlikte 1 yılımı geride bıraktım.

Müdür-muhabir ilişkisi gibi değil de, aile gibi, her şeyi paylaşarak, her şeyi ortak yaparak, keyifle yürüttüğümüz bu görevde mutlu çalışma ortamımızı yarattık ve sporun her kesiminden haberlere yer veriyor, sporun her sesine sayfalarımızda yer açıyoruz. Keyifle, huzurlu ve mutlu bir aile olarak yürüttüğümüz bu görevde benimle birlikte çalışan tüm ekip arkadaşlarıma bu vesile ile yürekten teşekkürlerimi belirtir, herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum.

Bizi takip etmeye devam edin..