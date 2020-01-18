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Dünyaca ünlü YouTuber’ın Spotify hesabı, Ferdi Tayfur sevdalısı tarafından ele geçirildi

18 Ocak 2020

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat’ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Ünlü isim Ferdi Tayfur şarkılarını beğenmezken, Türk kullanıcılar şarkıların arkasında duran paylaşımlarda bulundu.

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Casey Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.

Ferdi Tayfur’u beğenmedi

Webtekno’da yer alan habere göre Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil.”

Türk kullanıcılar Tayfur ve Gürses’i övdü

Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat’ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i öven yorumlarda bulundu.

 



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