Dünya Sağlık Örgütü’nden acil koronavirüs toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili ‘Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım’ ifadesini kullandı.

DSÖ ayrıca “Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı” uyarısında da bulundu.

.@WHO is monitoring the new #coronavirus outbreak every moment of every day. My respect and appreciation to my colleagues @WHO who are showing great commitment. We will have more news following tomorrow’s Emergency Committee meeting.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 29, 2020