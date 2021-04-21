Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi

Bilim insanlar\u0131 252 milyon y\u0131l \u00f6nce ya\u015fanan d\u00fcnya tarihindeki en k\u00f6t\u00fc kitlesel yok olma olay\u0131n\u0131n, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ya\u015fanan iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ile benzer bir s\u00fcre\u00e7te ger\u00e7ekle\u015fti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nSon Permiyen kitlesel yok olu\u015fu veya "B\u00fcy\u00fck \u00d6len" olarak bilinen olayda canl\u0131 t\u00fcrlerinin y\u00fczde 97'si sonsuza dek yok oldu. S\u00f6z konusu olay, devasa volkanik patlamalar\u0131n denizlere yo\u011fun miktarda karbondioksit salmas\u0131n\u0131n sonucu olarak meydana geldi ve karada daha uzun s\u00fcrd\u00fc. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde volkan patlamalar\u0131 yerine insan faaliyetleri y\u00fcz\u00fcnden emisyonlar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve t\u0131pk\u0131 milyonlarca y\u0131l \u00f6nce oldu\u011fu gibi yok olu\u015fun okyanuslarda mercan a\u011farmalar\u0131yla kendini g\u00f6sterdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nABD\u2019de Chicago'daki Field Museum\u2019dan bilim insanlar\u0131 yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda \u015fu anda G\u00fcney Afrika'n\u0131n Karoo Havzas\u0131 olan yerde kitlesel yok olu\u015fun sonuna do\u011fru ya\u015fayan 588 hayvan\u0131n fosillerini inceledi. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, okyanuslarda yok olu\u015flar\u0131n h\u0131zla ger\u00e7ekle\u015fmesine ra\u011fmen, karadaki ya\u015fam\u0131n daha uzun bir yok olma d\u00f6nemin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ke\u015ffetti.\r\n\r\nDEN\u0130ZLERDEK\u0130 YOK OLU\u015e \u00c7OK DAHA HIZLI GER\u00c7EKLE\u015eT\u0130\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEkip, okyanuslar karbondioksiti h\u0131zla emdi\u011finden okyanuslardaki canl\u0131 hayat\u0131 \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn yakla\u015f\u0131k 100 bin y\u0131l s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, ancak de\u011fi\u015fimlerin daha yava\u015f ve daha ince olmas\u0131 nedeniyle t\u00fcrlerin karada \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin bir milyon y\u0131l kadar s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\nProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adl\u0131 dergide yay\u0131mlanan \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yazarlar\u0131ndan Pia Viglietti, \u201c\u0130nsanlar, denizlerdeki yok olu\u015fun k\u0131sa bir s\u00fcre i\u00e7inde meydana gelmesinden dolay\u0131, karadaki ya\u015fam\u0131n da ayn\u0131 d\u00fczeni izlemesi gerekti\u011fini varsayd\u0131lar. Ancak, denizlerdeki yok olu\u015fun asl\u0131nda karada daha uzun ve daha zorlu bir olaya y\u00f6nelik bir noktalama i\u015fareti olabilece\u011fini g\u00f6rd\u00fck" dedi.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, Son Permiyen\u00a0 d\u00f6neminde denizlerdeki hayat\u0131n var oldu\u011fu 3 milyon 800 bin\u00a0 y\u0131ll\u0131k s\u00fcrenin 100 bin y\u0131l\u0131n\u0131n yok oldu\u011funu ve bunun ya\u015fam\u0131n tamam\u0131 bir y\u0131la s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, sadece 14 dakikaya e\u015fde\u011fer oldu\u011funu vurgulad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nDi\u011fer taraftan Son Perminyen kitlesel yok olu\u015fu, ayn\u0131 zamanda D\u00fcnya'n\u0131n \u015fu anda iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi ve habitat y\u0131k\u0131m\u0131 nedeniyle\u00a0 ya\u015fanan biyo\u00e7e\u015fitlilik kayb\u0131na da \u0131\u015f\u0131k tutuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00d6L\u00c7E\u011e\u0130N TAR\u0130HLE KAR\u015eILA\u015eTIRILAMAYACAK KADAR B\u00dcY\u00dcK OLDU\u011eU B\u0130R \u0130KL\u0130M KR\u0130Z\u0130N\u0130N E\u015e\u0130\u011e\u0130NDEY\u0130Z\r\n\r\n\r\nAngielczyk, "Neden oldu\u011fumuz \u00e7evresel de\u011fi\u015fiklikler ve hayvan ve bitki t\u00fcrleri \u00fczerinde sahip oldu\u011fumuz etkiler, \u00f6l\u00e7e\u011fin insanl\u0131k tarihinde kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131labilir hi\u00e7bir \u015fey olmayacak kadar b\u00fcy\u00fck oldu\u011fu noktaya geliyor. Fosil kay\u0131tlar\u0131, bize b\u00fcy\u00fck biyolojik \u00e7e\u015fitlilik krizlerinin neye benzedi\u011fi ve nas\u0131l ilerledi\u011fi konusunda bir fikir verebilir. Biyo\u00e7e\u015fitlili\u011fi kaybetti\u011fimizde do\u011fan\u0131n iyile\u015fmesi y\u00fczbinlerce, hatta milyonlarca y\u0131l alacak '' dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nVigiletti ise, \u201cKitlesel yok olu\u015f olay\u0131n\u0131n karada neden bu kadar yava\u015f ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi tam olarak net de\u011fil, okyanuslarda oldu\u011fundan on kat daha uzun s\u00fcr\u00fcyor. D\u00fcnya'n\u0131n iklimindeki de\u011fi\u015fiklikler k\u00fcm\u00fclatifti ve zamanla artt\u0131. Her \u015feyin \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc bir noktaya geldik\u201d ifadeleriyle g\u00fcn\u00fcm\u00fczde ya\u015fanan k\u00fcresel \u0131s\u0131nma hakk\u0131nda uyard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMERCAN A\u011eARMALARI B\u00dcY\u00dcK B\u0130R UYARI \u0130\u015eARET\u0130\r\nViglietti, "Bug\u00fcn\u00fcn iklim krizinde, okyanuslar insanlar\u0131n fark\u0131na varmadan \u00e7ok fazla karbondioksiti absorbe etti\u011finden dolay\u0131 aniden okyanus asitlenmesi ve mercan a\u011farmas\u0131 gibi ekosistem bozulmalar\u0131 ya\u015fars\u0131n\u0131z. Ayn\u0131 \u015fey, okyanuslara daha y\u00fcksek seviyelerde karbondioksit ve sera gaz\u0131 sal\u0131nmas\u0131na neden olan volkanik aktivite ile birlikte ge\u00e7 Permiyen okyanuslar\u0131nda ya\u015fand\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n