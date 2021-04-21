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Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi

Biyoçeşitlilik kaybı çok yüksek boyutlarda

21 Nisan 2021
küresel ısınma





Bilim insanları 252 milyon yıl önce yaşanan dünya tarihindeki en kötü kitlesel yok olma olayının, günümüzde yaşanan iklim değişikliği ile benzer bir süreçte gerçekleştiğini açıkladı.

Son Permiyen kitlesel yok oluşu veya “Büyük Ölen” olarak bilinen olayda canlı türlerinin yüzde 97’si sonsuza dek yok oldu. Söz konusu olay, devasa volkanik patlamaların denizlere yoğun miktarda karbondioksit salmasının sonucu olarak meydana geldi ve karada daha uzun sürdü. Araştırmacılar, günümüzde volkan patlamaları yerine insan faaliyetleri yüzünden emisyonların arttığını ve tıpkı milyonlarca yıl önce olduğu gibi yok oluşun okyanuslarda mercan ağarmalarıyla kendini gösterdiğini açıkladı.





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21 Nisan 2021


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