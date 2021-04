Dünya 250 milyon yıl önce yaşanan felaketle aynı sürece girdi

Ekip, okyanuslar karbondioksiti hızla emdiğinden okyanuslardaki canlı hayatı ölümünün yaklaşık 100 bin yıl sürdüğünü, ancak değişimlerin daha yavaş ve daha ince olması nedeniyle türlerin karada öldürülmesinin bir milyon yıl kadar sürdüğünü söyledi.

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Pia Viglietti, “İnsanlar, denizlerdeki yok oluşun kısa bir süre içinde meydana gelmesinden dolayı, karadaki yaşamın da aynı düzeni izlemesi gerektiğini varsaydılar. Ancak, denizlerdeki yok oluşun aslında karada daha uzun ve daha zorlu bir olaya yönelik bir noktalama işareti olabileceğini gördük” dedi.

Araştırmacılar, Son Permiyen döneminde denizlerdeki hayatın var olduğu 3 milyon 800 bin yıllık sürenin 100 bin yılının yok olduğunu ve bunun yaşamın tamamı bir yıla sıkıştırıldığında, sadece 14 dakikaya eşdeğer olduğunu vurguladı.

Diğer taraftan Son Perminyen kitlesel yok oluşu, aynı zamanda Dünya’nın şu anda iklim değişikliği ve habitat yıkımı nedeniyle yaşanan biyoçeşitlilik kaybına da ışık tutuyor.