Denktaş: İç barış sağlanırsa, dışarıdan saygı bekleyebiliriz

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “ülkede iç barış sağlanır, ‘birbirine saygı duyma’ yeniden hatırlanırsa, dışarıdan da yeniden saygı bekleyebilecek durumda olunacağını söyledi.

Denktaş, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, vatan bilinen topraklara yıllardır emek veren çiftçiler ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Denktaş, özellikle Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde çiftçiler için elinden gelen katkıyı ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının önemli bir mevki olduğunu dile getiren Denktaş, yürütmede yetkisi olmasa da ülkeyi bir araya getirme, birbirlerine düşen kesimleri toparlama açısından büyük bir etkisi olabileceğini söyledi.

Denktaş burada yaptığı konuşmayı şöyle sürdürdü:

“1960’da kurulan devletin haklarını bir köşeye bırakmadan, yaşadığımız ülkeyi daha ileriye götürmenin yollarını bulmamız gerek.

Kıbrıs adası üzerinde bir çözüm olacaksa devlette var olan ve geçmişte verilen hakların merkezi çok zayıf bir hükümette çatışma alanlarının çok daraltıldığı şekilde devam ettirilmesi sağlanmalı. Bunun için de önce içimizin birleştirilmesi ve Türkiye ile ortak bir hedefin belirlenmesi gerek.”

Hedef olmadan günü birlik ve tepkisel politikalarla yola devam edildiğini öne süren ve bunun son derece yanlış olduğunu kaydeden Denktaş, ülkede iç barış sağlanır, ‘birbirine saygı duyma’ yeniden hatırlanırsa, dışarıdan da yeniden saygı bekleyebilecek durumda olunacağını söyledi.

“O zaman hem üretim, hem tüketim hem de dış ülkeler ile irtibat çok daha farklı bir noktaya gelebilir” diyen Denktaş, kendisinin bunu başarabileceğine inandığı için bu yola çıktığını ifade etti.

Denktaş, bu seçimin parti seçimi olmadığını, herkesin bir partisinin olmasının doğal olduğunu ancak seçmenin bu görevi en iyi yerine getirebileceğine inandığı adayı seçmesi gerektiğini söyledi.

Denktaş şunları kaydetti:

“Türkiye ile ne kavga edecek, ne de her söylediğine boyun eğecek bir yaklaşım bizi bir yere taşır. Bu kendi içimizde bizi birbirine düşürür. Böyle bir durumda da hiçbir geleceğimiz olmaz. Konuştuğumuz ‘Türkiye’siz olmayacak’ bir gelecektir. Ama bu söylem Türkiye’nin bürokratlarının her söylediğine ‘evet’ diyeceğiz anlamına gelmez. Türkiye’ye bağlıyız. Ancak bürokratlarına bağımlı durumda olamayız. Bu seçimler esnasında çokça yaşadığımız bazı şeyler var. Hiç birisine katılmıyorum. Ama bu beni Türkiye karşıtı haline de getirmez. Zaman zaman yaptıkları yanlışın ne olduğunu söylüyorum, gösteriyorum. Bu yanlışlardan vazgeçmelerini bir an önce ümit ediyorum. Aksi takdirde Rum’un yapmakta olduğu propaganda galip çıkacak. Biz de giderek daha fazla baskı altında kalacağız bütün dünyada.”