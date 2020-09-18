Denktaş: Apolitik bir genç grup oluştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır” diye konuştu.

Denktaş, “Adayların hepsi teker teker iyi insanlar ancak Cumhurbaşkanlığı daha toparlayıcılık isteyen bir makamdır. İçte ve Kıbrıs sorununda masaya hakim olmak gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da üstü kapalı olarak eleştiren Denktaş, “Bir aday şimdi kararlılıktan bahsediyor. Kararlılık dediği iki toplumlu, iki kesimli federasyondur. Kararlılık dediğini Rum kabul etmiyor. Bir şey değil, ben bir şeyler daha vermeye kararlıyım diyor. Bu yaklaşım, Kıbrıs Türkünün verdiği varoluş mücadelesini ortadan kaldırır” ifadelerini kullandı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs’ta Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Denktaş, “Aday olan arkadaşlar insan olarak iyiler. Ancak Cumhurbaşkanlığı daha toparlayıcılık isteyen bir makam. İçte ve Kıbrıs sorununda masaya hakim olmak gerekir. Masaya otururken mahkum hissiyle değil, başka alternatiflerin de olduğunu hissettirmek gerekir. Bütün bunlara baktığımda eksiklik gördüm. Bundan dolayı da aday oldum. Şimdide görüyorum doğru yapmışım” şeklinde konuştu.

“HALKIN BÜTÜNÜNE HİTAP EDİYORUM”

“Hangi partiden olursa olsun ben halkın bütününe hitap ediyorum. Halkın da sandığa gitmek istediğini görüyorum. Seçimler için de gerekli her türlü önlemler alındı. Her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır.”

“ÇOK APOLİTİK BİR GENÇ GRUP OLUŞTU”

“Çok apolitik bir genç grup oluştu. 18-24 yaş arasında her şeye kızgın olan bir gençliğimiz var. Onların yaşadığı ortam bizim gençken yaşadıklarımızdan farklı. Genç dimağın idari noktalara ulaşması birçok şeyi değiştirebiliyor.”

“DENK BÜTÇE YAPTIM”

“Üç yıllık bir Maliye Bakanlığı dönemim var. Benden önceki ekip maaşları taksit taksit öderken ben, denk bütçeyi bütün giderlerimizi ödeyerek sağlamaya çalıştım. Aynı ekip devam ediyor. Şimdi de piyasa ödemiyor ve ek mesailer ödenmiyor.”

“ÖZEL TEMSİLCİLER ATANACAK”

“Spor ve gençlik gibi konularda da özel temsilciler atama planım var. Bu temsilciler çalışmalarını yapsınlar, bana iletsinler ve ben de hükümete rol kapmadan ileteyim. Sorunları bu şekilde hızlıca çözelim.”

“HER KÖTÜLÜĞÜN BİR FIRSAT DÖNEMİ VARDIR”

“Her kötülüğün bir fırsat dönemi vardır. Biz onu da kaçırdık. Mevsim de değişiyor, bu dönemde her grip olan hastaneye giderse sağlık sistemimiz bunu kaldırmaz. Ateşli hastalar polikliniklerini kurmak gerekir. Ayrıca serbest çalışan hekimlerimiz var, onlar da bu ülkenin doktorlarıdır. Onlardan yararlanmak lazım.”

“SUSUZLUK BAŞLIYOR”

“Susuzluk başlıyor. Ağustos ayına kadar su yeter, var demişlerdi. O dönemde hiçbir önlem alınmadı şimdi susuzluk yaşıyoruz.”

“KARARLILIKTAN BAHSEDİYOR”