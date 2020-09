Denktaş: Apolitik bir genç grup oluştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, “her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır” diye konuştu.

“HALKIN BÜTÜNÜNE HİTAP EDİYORUM”

“Hangi partiden olursa olsun ben halkın bütününe hitap ediyorum. Halkın da sandığa gitmek istediğini görüyorum. Seçimler için de gerekli her türlü önlemler alındı. Her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır.”