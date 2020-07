DAÜ yeni akademik yıla yeni programlarla giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), dünya standartlarında verdiği eğitimi her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Her yıl Times Higher Education, ShanghaiRanking, Nature Index, ARWU ve QS Stars gibi bağımsız yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen ve mevcut programları dünyanın önde gelen akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen DAÜ, her akademik yılda bünyesine yeni eğitim programlarını ekleyerek, eğitim yelpazesini daha da genişletmeyi sürdürüyor.

Yeni İş Alanlarına Kaliteli İş Gücü

DAÜ’nün yeni programları olan Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik, İngilizce Gastronomi, Kimya, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Rekreasyon ve Türkçe Bilgi Teknolojileri Programları, 2020-2021 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor. DAÜ’nün söz konusu programları, günümüzde gelişen teknoloji ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni alanlara iş gücü sağlamayı ve kaliteli mezunlar sunmayı amaçlıyor. DAÜ’nün yeni programlarına kayıt olan öğrenciler, mezun olduklarında geniş iş bulma imkanları ile geleceklerini planlayabiliyor. Söz konusu programlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne 630 12 16 veya 630 12 17 numaralı telefonlardan, http://www.emu.edu.tr başlıklı web sitesinden veya [email protected] başlıklı mail adresinden ulaşabilir.