DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nden IFI 2022 yılı Dünya İç Mekanlar Günü kutlama etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Uluslararası İç Mimarlar/Tasarımcılar Federasyonu (IFI) çatısı altında her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya İç Mekanlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Söz konusu etkinlik kapsamında IFI Komitesi Üyeleri Doç. Dr. Asu Tozan ve Araştırma Görevlisi Aybike Solak tarafından son dört eğitim dönemini konu alan İç Mimarlık Atölyesi – IV uygulamalarından dijital sergi düzenlendi. Farklı tarihi yapılarda ve çeşitli işlev programları ile ele alınan atölyelerde yürütücüler Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker, Doç. Dr. Hacer Başarır, Öğr. Gör. Cavide Atukalp, Araş. Gör. Sıla Akman, Araş. Gör. Mine Abraşoğlu, Araş. Gör. Mohamad Akkad, Araş. Gör. Kerem Cemil Özer ve Araş. Gör. Sıla Su Yanar’dan oluştu.

Konuya ilişkin DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “IFI çatısı altında her yıl belirlenen farklı bir tema çerçevesinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle gerçekleşen Dünya İç Mekanlar Günü’nün (IFI WID) 2022 yılı teması “Geçmişin gururu, gelecek için bir teşvik” (Pride of the past, an incentive for the future) olarak belirlenmiştir.

“Gelecekteki Zorluklar İçin Yaratıcı Çözümler”

Bu tema ile mevcut durumu değerlendirmek, mesleğimizin amacını ve boşluklarını güzellik ve anlamla doldurma çabalarını canlandırmak için eşsiz bir fırsat sağlanacağı düşünülmektedir. Daha detaylı bir ifade ile yenilik ve gelecekteki zorluklar için yaratıcı çözümler düşünürken geleneklerimizi ve mirasımızı yansıtabileceğimiz bir araç olabileceği vurgulanmaktadır. İç Mimarlık mesleği ile çok yakından ilişkili olan kültürel miras ve geleneklerin yenilenen ihtiyaçlar ve koşullar çerçevesinde yeniden yorumlanması ve yaşatılması oldukça önemli bir konudur.

Dünyanın farklı coğrafyalarında biçimsel, yapısal bütünlüğünü koruyarak günümüze kadar ulaşmış birçok tarihi yapı, kültürel mirasın ender parçaları olmaları yanında gündelik hayatın farklı gereksinimlerine hizmet edebilecek işlevlerle yaşatılmaya çalışılmaktadır. Döneminin geleneklerinin ve belirli yaşam koşullarının vücut bulmuş hali olan bu tarihi yapılar arasında bilinçsizce yeniden işlevlendirme/kullanma girişimleri ciddi tahribatlara neden olmaktadır. Tarihi yapılara yaklaşım ve müdahalenin bilinçli bir yaklaşımın ürünü olması gerektiği İç Mimarlık mesleğinin evrensel kabulleri arasında sıklıkla vurgulanmaktadır.

“Her Dönem Uygulamalar Yapılıyor”

DAÜ İç Mimarlık Bölümü eğitimi çerçevesinde tarihi yapılarla ilgili farkındalık, yaklaşım yöntemleri ve geleceğe dair duyarlı çözümler üretme çabası içinde olmuş ve İç Mimarlık Atölyesi – IV kapsamında her dönem uygulamalar yapmaktadır. Bu çerçevede, tarihi değere sahip mevcut binalar uygulama alanı olarak kabul edilmekte, çok karmaşık işlevler içermeyen, çoklu kullanıma açık, geniş açıklıklı çözümler ile söz konusu yapılar günümüz ve gelecek ile ilişki kuracak şekilde tasarlanmaktadır. İç mekanda yapıdan bağımsız yapısal eklemeler ile uygulamaya yönelik tasarım önerileri beklenmektedir. İnsan gereksinimleri, kültür, teknoloji, iç mekan-dış mekan ilişkisi, mekana ilişkin mobilya ve donanım kararları verilmektedir.

Bu dersin amacı; öğrencilerin, mevcut tarihi bina ve çevresi ile başlayarak, araştırma, konsept geliştirme, fonksiyonel konular, insan gereksinimleri, kültür, iç mekan, insan-çevre ilişkileri mekansal ve formel konfigürasyon, iç mekan örgütlenmesi, aydınlatma, renk, teknoloji, iç mekanda yapı, strüktür ve bitiş malzemelerine odaklanarak, iç mimarlığın tasarım sürecini deneyimlerini sağlamaktır. Stüdyo, öğrencilerin mimari düşünme, yaratma, tasarım ve kritik sorgulamanın farklı yolları yanında tarihi binalar için çağdaş koruma yaklaşımları hakkında farkındalık sağlamalarına olanak tanır.”