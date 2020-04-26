Corona virüste son durum
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 923 bini, can kaybı ise 203 bini aştı. ABD'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi. Öte yandan, son bir günde İngiltere'de 413, İspanya'da 288, İran'da 60 can kaybı yaşandı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109’a ulaştı.
İNGİLTERE
İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732’ye yükseldi.
ABD
ABD’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934’e yükseldi.
Dünya genelinde Covid-19’dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249’a yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934’e ulaştı. ABD’yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor.
SALGININ MERKEZİ NEW YORK
ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. New York’taki vaka sayısı 282 bin 143 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 22 bin 9 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD’de şimdiye kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 105 bin 818’e çıktı. Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 194 kişinin Covid-19 tedavisi ise sürüyor.
İSPANYA
İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Covid-19’a karşı 14 Mart’tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya’da, 20 Mart’tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi. Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190’a yükseldiğini bildirdi.
Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488’e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi. İspanya’da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.
“VERİLER VİRÜSÜN KONTROL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, “Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan’a gönderdik.” dedi. Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19’a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.
ÇOCUKLAR 43 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKTI
Bu arada İspanya’da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı. Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.
İRAN
İran’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 5 bin 710’a, vaka sayısı ise 90 bin 481’e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710’a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481’e ulaştığı bilgisini verdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili “beyaz”, “sarı” ve “kırmızı” bölge uygulamasına geçileceğini söyledi. Ruhani, “Covid-19’la mücadelede getirilen sınırlamalar bölgesel riske göre değerlendirilecek. Mesela eğer bir bölgede iki hafta üst üste yeni vaka görülmez, corona virüs nedeniyle ölüm olmaz ise Sağlık Bakanlığı o bölgeyi beyaz bölge ilan edebilecek. Diğer bölgeleri de sarı veya kırmızı olarak sınıflandıracak” dedi.
Ülkede bir süredir kapalı olan ibadethanelerin durumunun bu çerçevede ele alındığını dile getiren Ruhani, beyaz ilan edilen bölgelerde sosyal mesafeye uyulması kaydıyla ibadethanelerin açılabileceğini belirtti.
ABD
ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’e yükselirken corona virüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu.
Corona virüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.
ÖLENLERİN SAYISI 5 BİN 877’YE YÜKSELDİ
Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Almanya, 156 bin 513 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5’inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 877’ye çıktı.
Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında yer alırken toplamda 2 milyon 072 bin 669 kişiye test yaptı.