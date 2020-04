Corona virüste son durum

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bini geçti,. Vaka sayısı ise 2 milyon 923 bin 109’a ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732’ye yükseldi.

ABD

ABD’de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934’e yükseldi.

Dünya genelinde Covid-19’dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249’a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934’e ulaştı. ABD’yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. New York’taki vaka sayısı 282 bin 143 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 22 bin 9 olarak kayıtlara geçti. Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD’de şimdiye kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 105 bin 818’e çıktı. Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 194 kişinin Covid-19 tedavisi ise sürüyor.

İSPANYA

İspanya’da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190’a yükseldi. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19’a karşı 14 Mart’tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya’da, 20 Mart’tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi. Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190’a yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488’e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi. İspanya’da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.

“VERİLER VİRÜSÜN KONTROL EDİLEBİLİR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR” Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, “Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan’a gönderdik.” dedi. Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19’a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

Öte yandan İspanya’daki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, “çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik” olacağını söyledi. Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs’tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

ÇOCUKLAR 43 GÜN SONRA SOKAĞA ÇIKTI Bu arada İspanya’da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı. Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.