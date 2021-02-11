Çağıl’dan Sevgiler Günü’ne özel şarkı: Aşk Perisi

Ülkemizin değerli sanatçılarından Çağıl İşgüzar solo kariyerine mayıs 2020 Aşkın İzleri adını taşıyan albümüyle giriş yapmıştı.

Albümün 3. klibi “Kördüğüm” geçtiğimiz haftalarda yayına girdi. Albümle ilgili klip ve tanıtım çalışmaları devam ederken aynı anda yeni şarkıların da yayınlanacağı müjdesini veren sanatçı ilk olarak sevgililer gününe özel “Aşk Perisi” isimli şarkısını 13 Şubat günü dinleyicilerle buluşturuyor.

Söz ,müzik ve aranjesi kendisine ait olan şarkıda sanatçıya davulda Cengiz Tural, Bas Gitar Cahit Kutrafalı , Yaylı çalgılar İstanbul Strings ve klavye’de Hüseyin Kırmızı eşlik ediyor.