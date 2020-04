Bir asırlık hamaset kavgaları

Niye böyleyiz diye soruyor Cenk Mutluyakalı. Bunun binlerce nedeni var ama en önemlisi hamaset yönteminin, ifade etme yöntemi olarak seçilmesinden kaynaklanıyor. Hamaset kelimesi esasında eskiden cesaret anlamında kullanılırdı ama zamanla belli konuları abartarak anlatma sanatına dönüştü. İnsanımız demokrasiyle çok geç tanıştı. Sonuç itibariyle 100 yıl boyunca sömürge yönetiminde yaşıyorduk. 1960’a kadar. Adalıların kendini temsil ettiği Kavanin Meclisi bile 31 isyanından dolayı kapatılmıştı. Belediyeler ise uzunca süre atanarak devam etmiş 1942 yılında yapılan seçimle tekrar halk tarafından seçilmeye başlanmıştı. Bizdeki siyaset her daim hamaset, karalama ve çirkinleştirme üzerinde yürümüştür maalesef. Necati Özkan ve Doktor Küçüğün kavgaları her zaman aşırı bir tonda ve çirkin olmuştur. 1960’-63 yılları da yine karşılıklı sövüşme kara çalma ve hatta siyasi anlamda kanlı geçen bir dönemdi. 63-74 arası Demokrasi’nin zorunluluktan dolayı rafa kaldırıldığı bir dönemdi…1974’ten sonra ise Türkiye’deki birçok kavramın adaya getirildiği dönemdi. Türkiye Sol hareketlerin adadaki uzantılarının sert söylemlerinin dönemiydi. Belli bir yaşın üzeri Solcu olmayan her siyasetçi, emperyalizmin uşağı, hırsız, mason, yahudi devletiyle ilişkili, üç kâğıtçı, ganimet zengini, Türkiye’nin uşağı vesaireyle başlayan söylemler, işgalci işbirlikçisi, mafya, organize suç örgütü, zorla herkesin ismini değiştirip asimile eden, ihale mafyası, tecavüzcü, ırkçı vesaire gibi sert tonlarda devam etmiştir. Bu arada Sağ da ilk başlarda Solu Moskova’nın ajanı, Rumcu, hain ve casus, 2000’den sonra ise ABci, yabancı güçlerin içimizdeki uzantıları, beşinci kol vesair olmakla suçlamıştır.. küçük toplum olmasının getirdiği çekememezlik hat safadadır. 1931 isyanı sırasında adanın Valisi olan Roland Storr’un da dikkati çekmişti bu çekememezlik. Hatıratından şöyle yazmıştı. Örneğin diyelim Larnaka’da yol inşaatına başlarsınız anında diğer bölgelerden şikayetler başlar. Dersiniz ki “sizin yolu geçen sene yaptık bu sene de buranınkini yapıyoruz” Hayır efendim onlar Larnakalı olduğu için yapılmaması lazım… Çünkü onlar da Limasol’a yol yapıldığında itiraz etmişlerdi.,.