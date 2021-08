Bilim insanları hesapladı: Gelecek 60 yıl içinde Covid-19 ölçeğinde başka bir pandemi ortaya çıkacak

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarı Marco Marani ve ekibi, acil tıbbi müdahale olmaksızın hastalık salgınlarının ölçeğini ve sıklığını ölçmek için yeni istatistiksel yöntemler kullandı. Araştırmada, son 400 yıl boyunca meydana gelen veba, çiçek hastalığı, kolera, tifüs gibi salgınların yanı sıra onlarca corona virüs türü incelendi.