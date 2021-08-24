Bilim insanları hesapladı: Gelecek 60 yıl içinde Covid-19 ölçeğinde başka bir pandemi ortaya çıkacak

SONUÇLAR, 60 YIL BOYUNCA GÜVENDE OLDUĞUMUZ ANLAMINA GELMİYOR

Bu artan risk faktörünü kullanan Marani ve meslektaşları, Covid-19’a benzer ölçekte farklı bir pandeminin büyük olasılıkla 60 yıl içinde meydana geleceğini söyledi. Araştırmacılar, ayrıca, önümüzdeki 12 bin yıl içinde, tüm insan yaşamını ortadan kaldırabilecek bir küresel salgının yaşanacağını tahmin etti.

Pan, “Bu durum, Covid-19 benzeri bir pandemiye karşı 60 yıl boyunca güvende olduğumuz ya da İspanyol gribi ölçeğinde bir felaketten 300 yıl daha kurtulamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu tür olaylar, zaman aralığı boyunca herhangi bir yılda eşit derecede olası” dedi.