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Bilim insanları hesapladı: Gelecek 60 yıl içinde Covid-19 ölçeğinde başka bir pandemi ortaya çıkacak

24 Ağustos 2021
pandemiler





İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma, habitat yıkımı, nüfus artışı, ekolojik tahribat ve çevre kirliliği insanlığı her geçen gün yeni bir felakete doğru sürüklüyor. Bilim insanları, dünyadaki bozulmanın bu şekilde devam etmesi halinde, Covid-19 ölçeğinde ölümcül yeni bir pandeminin gelecek 60 yıl içinde tekrar yaşanacağın hesapladı. Son 400 yılda meydana gelen İspanyol gribi, veba, kolera ve tifüs gibi salgınları inceleyen uzmanlar, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma olasılığının gelecek 10 yıl içinde üç kat artacağı konusunda uyardı ve önlem çağrısında bulundu.





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24 Ağustos 2021


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