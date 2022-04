Baraka Tiyatro Ekibi Lefke Bademliköy’deydi

Baraka Tiyatro Ekibi’nin hazırladığı “Little little into the middle” adlı oyun, Bademliköy Fikret Demirağ Şiir Tepesi’nde seyirciye sunuldu.

Lefke Belediyesi’nin katkılarıyla ücretsiz ve halka açık olarak sunulan oyunun öncesinde Belediye Başkanı Aziz Kaya da kısa bir konuşma yaparak sanatla direnişin öneminden bahsetti.

Bölge halkından büyük ilgi gören oyun, olumsuz hava şartlarına rağmen ilgiyle izlendi ve ayakta alkışlandı. Ekoloji, ekonomi, eğitim, sağlık gibi alanlardaki güncel sorunlarımızı mizahi bir üslupla sahneye taşıyan “Little little into the middle” hareketli müziklerinin yanı sıra folklorik ve modern danslarla da tiyatro severlere keyifli anlar yaşattı.

Bir sonraki temsil 24 Nisan’da Mağusa’da

Oyunun bir sonraki gösterimi 24 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Mağusa Buğday Cami karşısındaki parkta yer alacak. Her yaşa hitap eden komedi türündeki açık hava oyununa tüm Mağusalılar davet edildi. Seyirci katkısı 10TL olarak belirlenen oyunun bu ekonomik krizde beleşe de izlenebileceği vurgulanıyor.

W.Shakespeare, F. Garcia Lorca, Samuel Beckett, Bertolt Brecht ve Adnan Yücel’in metinlerinden kolaj yapılan oyundaki kısa skeçler ekipteki gençlerin yarattığı doğaçlamalardan Sezgin Keser ve Nazen Şansal tarafından yazıldı. Müziklerin çoğu Baraka müzik topluluğu Sol Anahtarı tarafından icra ve kayıt edildi.