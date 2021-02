Araç muayene listesi yeniden düzenlendi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi’nin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

“2020-2021 Yılı Motorlu Araçlar Muayene Listesi , Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Motorlu Araçlar Mukayyiti Resmiye Canaltay imzasıyla, 1974 Motorlu Araçlar ve yol trafik Tüzüğü’nün 64. Maddesi uyarınca Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden düzenlenerek yayımlanmıştır. 2020-2021 Muayene Listesi’ne http://bub.gov.ct.tr/Portals/27/muayene%20listesi.pdf bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Salgın dolayısıyla Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerine gitmek istemeyen araç sahipleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’yi ziyaret ederek muayene harçlarını internet üzerinden yatırabilmektedir.”

B. ROMÖRK ARAÇLAR Muayene Tarihleri

Plaka Numaraları :(Tüm Muayene Merkezlerinde)

001 R’den – 2875 R ’ye kadar olanlar 13/07/2021- 13/08/2021 Tarihleri Süresinde

C-GEÇİCİ KAYITLI MOTORLU Muayene Tarihleri

ARAÇLAR 🙁 Tüm Muayene Merkezlerinde)

Plaka Numaraları :

ZT 001 ‘den – ZT 1952 ’ye kadar olanlar 13/07/2021 – 13/08/2021 Tarihleri Süresinde

ZZ 001’den – ZZ 7780’e kadar olanlar

D- ÖZEL ARAÇLAR,MOTOSİKLETLER

HİBRİTLİ VE ELEKTRİKLİ MOTORLULAR :

(Yukarıda A,B ve C paragrafları dışında

kalanlar)

Motorlu Araç Plaka Numarası

(Aşağıda harflerle başlayanlar)

Muayene Tarihleri

(Tüm Muayene Merkezlerinde)

K, L, M, N, P, R, S, AS, AT, AU, AV, AY, 02/08/2021 – 10/08/2021 Tarihleri Süresinde AZ, BK, BL, BM, BN, CA, CB, CC,

CD, CE, CF, CG, CH, CU, CV, CY,

11/08/2021 – 19/08/2021 Tarihleri Süresinde CZ, DM, DN, DP, DR, DS, DT,

EN, EP, ER, ES, ET, EU, EV, FG, 20/08/2021 – 31/08/2021 Tarihleri Süresinde FH, FJ, FK, FL, FM, FN, FP,

HS, HT, HU, HV, HY, HZ, JA,

01/09/2021 – 10/09/2021 Tarihleri Süresinde

JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH,

JJ, JK, KP, KR, KS, KT, KU, KV, KY, KZ, 13/09/2021 – 23/09/2021 Tarihleri Süresinde

LA, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, 24/09/2021 – 06/10/2021 Tarihleri Süresinde

MF, MG, MH, ND, NE, NF, NG, NH, 07/10/2021 – 20/10/2021 Tarihleri Süresinde

NJ, NK, NL, NM, PU, PV, PY, PZ, 21/10/2021 – 04/11/2021 Tarihleri Süresinde

RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, 05/11/2021 – 17/11/2021 Tarihleri Süresinde

