Akıncı: Her iki tarafta da durum geçen yıla oranla daha vahim

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyindeki salgın durumunun geçen yıla göre daha vahim olduğuna işaret ederek “her iki taraf hem kendi içinde tedbirlerini artırmalı, hem de aralarındaki işbirliği, dayanışma ve bilgi alış verişini de sürdürmelidir” dedi.

Akıncı’nın açıklaması şu şekilde:

“2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başladığını gördüğümüz Covid 19 virüsüne karşı birlikte mücadele edebilmek için Rum lider Anastasiades’e yaptığım çağrı sonucunda bundan tam bir yıl önce 3 Şubat’ta bir toplantı gerçekleşti. BM’nin Kıbrıs’taki yetkililerinin gözetiminde benim ve Anastasiades’in de katılımı ile iki toplumlu sağlık komitesi Ledra Palas’ta bir araya geldi. Virüsün henüz adamızda görünmediği günlerde,ilerleyen dönemde virüsün bir şekilde adaya da geleceği, işbirliğinin şart olduğu ve alınması zorunlu önlemler hakkında görüşüldü. Nitekim Mart ayı ile birlikte vakalar Kıbrıs’ta da görülmeye başlandı. Şu an her iki tarafta da durum geçen yıla oranla daha vahimdir. Bu nedenle, her iki taraf hem kendi içinde tedbirlerini artırmalı, hem de aralarındaki işbirliği,dayanışma ve bilgi alış verişini de sürdürmelidir; vakalar kontrol altına alınıp bir rahatlama sağlandığı noktada ise, tüm adayı koruyacak ortak strateji geliştirme yönünde de çaba harcanmalıdır. Tüm bunların ötesinde yönetimlerin alacağı kararların yanında, yurttaşlar olarak bilinçle hareket etmek, kurallara uymak, hem kendimizi hem çevremizi koruyucu şekilde davranmak zorundayız. Bugün böyle yapmazsak, yarın çok geç olabilir.”