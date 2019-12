ABD’de ‘Kozmik Kütür’ satışta

‘Kozmik Kütür’ adı verilen melez elma, ilk kez 1997’de Washington Devlet Üniversitesi‘nde geliştirilmeye başlandı.

‘Sert, kütür ve sulu’ olarak tarif edilen elmanın piyasaya sürülmesi, 10 milyon dolara mal oldu.

Kırmızı elmaya, üzerindeki açık sarı beneklerin uzak yıldızlara benzetilmesi nedeniyle ‘Kozmik Kütür’ adı verildiği ifade edildi.

Cosmic Crisp: New apple launched that 'lasts for a year' https://t.co/D5rr8Kn20x

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 1, 2019