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3 ithal 1 yerli üründe limit üstü kalıntı

7 Mayıs 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün tespit edildi.

Orc Food. Ltd. ait armut (deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Sonuçların tamamı şöyle:

7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu
1    Çağsın Trd. Ltd.    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
2    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
3    Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz
4    Nej Grain Ltd    İthal    Buğday ekmeklik    Temiz
5    TÜK    İthal    Arpa Yemlik    Temiz
6    Holly Grains Ltd.    İthal    Mısır    Temiz
7    Halil Kasap Paz.    İthal    Armut S.M    Temiz
8    Halil Kasap Paz.    İthal    Can Erik    Temiz
9    Halil Kasap Paz.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz
10    Orc Foods    İthal    Elma    Limit Üstü
11    Orc Foods    İthal    Armut Deveci    Limit Üstü
12    Orc Foods    İthal    Armut S.M    Temiz
13    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Pinky Lady    Temiz
14    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
15    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz
16    SVS Tic. Ltd.    İthal    Yeşil Can Erik    Temiz
17    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Armut S.M    Limit Üstü
18    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Can Erik    Temiz
19    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
20    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz
21    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Yeşil Erik    Temiz
22    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz
23    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz
24    Cahide Kılıç    İthal    Elma Stk.    Temiz
25    Cahide Kılıç    İthal    Elma Golden    Temiz
23    Cahide Kılıç    İthal    Armut S.M    Temiz
27    Cahide Kılıç    İthal    Armut Deveci    Temiz
28    İdris Saraç    Mağusa    Sivri Biber    Limit Üstü
29    Mesut Karakuş    Mağusa    Hıyar    Temiz
30    İdris Saraç    Mağusa    Dolma Biber    Temiz
31    Vehbi Kabak    Mağusa    Taze Fasulye    Temiz
32    Mehmet Çetin    Mağusa    Hıyar    Temiz
33    Fatih Yavşan    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz
34    Aşır Yalçın    Tatlısu    Sarı Fasulye    Temiz
35    Soner Yavuz    Tatlısu    Fasulye (Astrro)    Temiz
36    Serdal Kurt    Karşıyaka    Semiz Otu    Temiz
37    Serdal Kurt    Karşıyaka    Roka    Temiz
38    Hasan Benli    Karşıyaka    Kapya Biber    Temiz
39    Ali Kandullu    Aydınköy    Patlıcan Sera    Temiz
40    Ali Kandullu    Aydınköy    Salatalık    Temiz
41    Şaban Berk    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz
42    Emine Çalludağ    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz
43    Halil Güney    Yeşilyurt    Asma Yaprağı    Temiz
44    Enver Mehmetoğlu    Taşpınar    Domates    Temiz
45    Gabro Tic. Ltd.    Doğancı    Patates İh.    Temiz
46    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz
47    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz
48    Mustafa Bayramoğlu İşl.    İskele    Enginar ih.    Temiz
49    Fatma Sesigüzel    İskele    Enginar ih.    Temiz
50    Terra Carob Ltd.    M/sa    Harup Çekirdeği    Temiz
51    Terra Carob Ltd.    M/sa    Kırık Harup    Temiz





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7 Mayıs 2021


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