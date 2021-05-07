3 ithal 1 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.
İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün tespit edildi.
Orc Food. Ltd. ait armut (deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.
Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.
Yerli ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.
Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
Sonuçların tamamı şöyle:
7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz
2 Nej Grain Ltd İthal Buğday ekmeklik Temiz
3 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
4 Nej Grain Ltd İthal Buğday ekmeklik Temiz
5 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
6 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz
8 Halil Kasap Paz. İthal Can Erik Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Pinky Lady Temiz
10 Orc Foods İthal Elma Limit Üstü
11 Orc Foods İthal Armut Deveci Limit Üstü
12 Orc Foods İthal Armut S.M Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Can Erik Temiz
17 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü
18 Köşe Tic. Ltd. İthal Can Erik Temiz
19 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
20 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
24 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
25 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
23 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
27 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
28 İdris Saraç Mağusa Sivri Biber Limit Üstü
29 Mesut Karakuş Mağusa Hıyar Temiz
30 İdris Saraç Mağusa Dolma Biber Temiz
31 Vehbi Kabak Mağusa Taze Fasulye Temiz
32 Mehmet Çetin Mağusa Hıyar Temiz
33 Fatih Yavşan Tatlısu Sarı Fasulye Temiz
34 Aşır Yalçın Tatlısu Sarı Fasulye Temiz
35 Soner Yavuz Tatlısu Fasulye (Astrro) Temiz
36 Serdal Kurt Karşıyaka Semiz Otu Temiz
37 Serdal Kurt Karşıyaka Roka Temiz
38 Hasan Benli Karşıyaka Kapya Biber Temiz
39 Ali Kandullu Aydınköy Patlıcan Sera Temiz
40 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz
41 Şaban Berk Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
42 Emine Çalludağ Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
43 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz
44 Enver Mehmetoğlu Taşpınar Domates Temiz
45 Gabro Tic. Ltd. Doğancı Patates İh. Temiz
46 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz
47 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz
48 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz
49 Fatma Sesigüzel İskele Enginar ih. Temiz
50 Terra Carob Ltd. M/sa Harup Çekirdeği Temiz
51 Terra Carob Ltd. M/sa Kırık Harup Temiz