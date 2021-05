3 ithal 1 yerli üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 30 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde (AB) kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 27 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün tespit edildi.

Orc Food. Ltd. ait armut (deveci) ve elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. Ltd. ait armutta (S.M) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden 24 numuneden 23 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Mağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Sonuçların tamamı şöyle:

7 Mayıs 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Çağsın Trd. Ltd. İthal Buğday ekmeklik Temiz

2 Nej Grain Ltd İthal Buğday ekmeklik Temiz

3 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

4 Nej Grain Ltd İthal Buğday ekmeklik Temiz

5 TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz

6 Holly Grains Ltd. İthal Mısır Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Armut S.M Temiz

8 Halil Kasap Paz. İthal Can Erik Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Elma Pinky Lady Temiz

10 Orc Foods İthal Elma Limit Üstü

11 Orc Foods İthal Armut Deveci Limit Üstü

12 Orc Foods İthal Armut S.M Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Pinky Lady Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Can Erik Temiz

17 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut S.M Limit Üstü

18 Köşe Tic. Ltd. İthal Can Erik Temiz

19 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

20 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Erik Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

24 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

25 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz

23 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

27 Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz

28 İdris Saraç Mağusa Sivri Biber Limit Üstü

29 Mesut Karakuş Mağusa Hıyar Temiz

30 İdris Saraç Mağusa Dolma Biber Temiz

31 Vehbi Kabak Mağusa Taze Fasulye Temiz

32 Mehmet Çetin Mağusa Hıyar Temiz

33 Fatih Yavşan Tatlısu Sarı Fasulye Temiz

34 Aşır Yalçın Tatlısu Sarı Fasulye Temiz

35 Soner Yavuz Tatlısu Fasulye (Astrro) Temiz

36 Serdal Kurt Karşıyaka Semiz Otu Temiz

37 Serdal Kurt Karşıyaka Roka Temiz

38 Hasan Benli Karşıyaka Kapya Biber Temiz

39 Ali Kandullu Aydınköy Patlıcan Sera Temiz

40 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz

41 Şaban Berk Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

42 Emine Çalludağ Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

43 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

44 Enver Mehmetoğlu Taşpınar Domates Temiz

45 Gabro Tic. Ltd. Doğancı Patates İh. Temiz

46 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz

47 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz

48 Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar ih. Temiz

49 Fatma Sesigüzel İskele Enginar ih. Temiz

50 Terra Carob Ltd. M/sa Harup Çekirdeği Temiz

51 Terra Carob Ltd. M/sa Kırık Harup Temiz