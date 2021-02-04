15 Şubat’a kadar tam kapanma

Bakanlar Kurulu iki farklı toplantı yaptı, yeni kararlar üretti. 5 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar tam “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edildi.

Bakanlar Kurulu iki farklı toplantı yaptı, yeni kararlar üretti. 5 Şubat’tan 15 Şubat’a kadar tam “Sokağa Çıkma Yasağı” ilan edildi.

Günlük vaka sayısı 80’e ulaşırken ülke “Tam Kapandı.” Salgın sürecinde ilçe emniyet kurulları tarafından verilen tüm ‘özel izinler” durduruldu, ilçeler arasında seyahat yine yasaklandı.

7 ve 14 şubat pazar günleri ise eczaneler dışında hiçbir işyeri açık olmayacak.

Bankalar da 8-12 Şubat tarihleri arasında kapatıldı, çeklerin işlem göremeyeceği söylendi.

Kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Nöbetçi eczane, akaryakıt istasyonu, marketler ve elzem hizmetler dışında işletmeler 5-15 Şubat tarihleri arasında kapalı olacak. 150 bin PCR test kiti ve 3 ayrı test cihazı alınarak, test sayısının da artırılacağı açıklandı.

İşte alınan kararlar: —

05 Şubat saat 20:00’den itibaren Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanıyor —

İlçeler arasındaki tüm giriş çıkışlar kapatılmıştır —

Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak —

İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal

-İlçeler arasında tüm geçişler kapalı olacak. –

Pazar günleri eczaneler dışında tüm yerlerde kapanma olacak. –

Tüm bankaların 8 -12 Şubat arası tatil ilan edilmiştir. Çekler işlem görmeyecektir. –

150 bin PCR testi ve 3 ayrı test cihazı alınması kararlaştırıldı. –

Aşılama çalışmaları ve PCR çalışmaları tüm ülkede Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak