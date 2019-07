Yüksek Mahkeme’den Trump’a, 2.5 milyar dolarlık ‘Meksika duvarı’ onayı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına yapılmasını istediği duvar projesi ile ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Savunma Bakanlığı bütçesinden 2.5 milyar dolarlık bir bölümün, güney sınırına yapılması planlanan proje için kullanabileceğine hükmetti.

Başkan Donald Trump kararı “büyük bir zafer” olarak değerlendirdi.

Yüksek Mahkeme’de yapılan oylamada karar, 5’e karşı 4 oy çokluğu ile alındı. Bu karar, California’da federal bir yargıcın, bu amaçla kaynak kullanımını engelleyen kararını da durdurmuş oldu.

California’daki federal yargıç, Kongre’nin Başkan’a, açık bir şekilde duvar yapımında bütçe kaynaklarının kullanılması yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılması planlanan duvar, Trump’ın 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesi en dikkat çeken vaatlerinden biriydi.

Duvar projesi, Demokrat Partililer tarafından şiddetle eleştiriliyordu.

ABD Yüksek Mahkemesi’nin onay kararı ile, 2.5 milyar dolarlık bütçe, California, Arizona ve New Mexico eyaletlerini kapsayacak şekilde kullanılabilecek.

Donald Trump, duvar projesi ile yasadışı göçmenlerin sınırı geçmesine ve suça karışan göçmenlere engel olunacağını öne sürüyor.

Trump karar sonrası yaptığı Twitter paylaşımında da bu düşüncesini savundu ve kararı “büyük bir zafer” olarak değerlendirdi.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019