WikiLeaks kurucusu Assange’ın ABD’ye iade davası ertelendi

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Londra’da görülen ABD’ye iade davası 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Julian Assange’ın Londra’da görülen ABD’ye iade davası 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi. WikiLeaks kurucusu, yayınladığı belgeler üzerinden ABD’nin savaş suçlarını ve dünya çapında yer aldığı diplomatik skandalları ifşa etmişti. ABD’nin askeri ve diplomatik sırlarını WikiLeaks ile paylaşan eski ordu istihbarat analisti Chelsea Manning de Assange’a karşı ifade vermeyi reddettiği için hapiste. Assange’ın ABD’ye iade duruşmasının görüldüğü Londra Sulh Mahkemesi önünde protesto düzenlendi.

Assange's extradition hearing is now at 11 am in court 3 at Westminster Magistrates Court. pic.twitter.com/QXMb8YLL3S

— WikiLeaks (@wikileaks) June 14, 2019