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WikiLeaks kurucusu Assange’ın ABD’ye iade davası ertelendi

14 Haziran 2019

WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ın Londra’da görülen ABD’ye iade davası 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Julian Assange’ın Londra’da görülen ABD’ye iade davası 25 Şubat 2020 tarihine ertelendi. WikiLeaks kurucusu, yayınladığı belgeler üzerinden ABD’nin savaş suçlarını ve dünya çapında yer aldığı diplomatik skandalları ifşa etmişti. ABD’nin askeri ve diplomatik sırlarını WikiLeaks ile paylaşan eski ordu istihbarat analisti Chelsea Manning de Assange’a karşı ifade vermeyi reddettiği için hapiste. Assange’ın ABD’ye iade duruşmasının görüldüğü Londra Sulh Mahkemesi önünde protesto düzenlendi.

 

‘ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİYİ SAVUN’

Mahkeme binası önünde toplanan Assange taraftarları, ABD’ye iade edilmemesi için düzenledikleri eylemde ellerinde ‘Assange’a özgürlük’, ‘Özgürlüğü ve demokrasiyi savun’ yazan pankartlar taşıdılar.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid dün, ABD ile Assange’ın iade edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Assange 2012’den bu yana Ekvador’un İngiltere’deki Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Ancak Assange 11 Nisan’da Büyükelçilikten zorla çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

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