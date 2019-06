Trump’tan İran’a: Savaş çıkarsa yok olursunuz

Yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Acelem yok. Ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Hazırız. Zaten ordumuza açık ara dünyanın en iyisi” diyen Trump, ekledi:

“Yaptırımlar etkisini gösteriyor. Dün akşam yenilerini de ekledik. İran ASLA nükleer silah sahibi olamaz. Ne ABD’ye karşı, ne de DÜNYA’ya karşı.”

Başkan Trump’ın önce saldırı kararı verip sonra vazgeçmesi Tahran’a güçlü bir mesaj veriyor.

İki ülke doğrudan çatışmanın eşiğine geldi.

Fakat Trump’ın verdiği karmaşık mesajlardan İran liderliği ne anlam çıkaracak?

İran, ABD’ye ait bir gözlem İHA’sını düşürerek güçlü bir uyarıda bulunmuştu.

Trump başta bunun çok önemli bir olay olmadığı yönünde mesajlar verse de ardından ABD’nin karşılık vermesi yönünde karar aldı. Son dakikada da bundan vazgeçti.

Bu karmaşık mesajların İran’a tutarsızlık ve muğlaklık iletmesi esas tehlike. Bu durum Tahran’daki bazı yöneticilerin ABD’ye karşı daha sert adımlar atma isteğini artırabilir.

Krizden diplomatik bir çıkış yolu gözükmüyor.

ABD’nin yaptırımları kendi ülkesini de etkiliyor. Tahran ise baskı altında. Gerilimin yükselmesi her zamanki kadar muhtemel.

Reuters haber ajansı ise ABD’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) Pazartesi günü toplantıya çağırdığını yazdı. Ajansa göre ABD, İran’ın hamleleriyle ilgili BMGK’ye bilgi verecek.

….proportionate to shooting down an unmanned drone. I am in no hurry, our Military is rebuilt, new, and ready to go, by far the best in the world. Sanctions are biting & more added last night. Iran can NEVER have Nuclear Weapons, not against the USA, and not against the WORLD!

